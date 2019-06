Beron donio titulu Crvenoj zvezdi

Crvena zvezda je osvojila titulu šampiona Srbije nakon što je u dramatičnom finišu savladala Partizan 76:75 i slavila 3:1 u seriji.

Ključne poena i to prodorima donio je Bili Beron koji je u finišu tri puta probio odbranu domaćeg tima. Zvezda je osvojila ukupno 20. titulu, a petu uzastopnu.

Prva četvrtina donijela je mnogo preokreta. Zvezda je krenula sa 6:0, ali su u probleme sa ličnim greškama ušli igrači na pozicijama 4 i 5 Mohamed Faje i Majkl Odžo.

Partizan je to iskoristio i preko Đorđa Gagića uspio da uhvati priključak, a zatim i da pređe u vođstvo. Odličnim ofanzivnim skokom domaćin je došao do plus 7 (18:11), ali je Zvezda uzvratila sa 5:0. Ipak do odlaska na odmor još dvije greške "crveno-bijelih" koje su kaznili Nikolić i Renfro za 23:16.

Zvezda je imala previše izgubljenih lopti u drugom dijelu pa je domaći tim došao do plus 14 (36:22). Seriju Partizana trojkom je prekinuo Filip Čović, pa je na odmor domaći tim otišao na 42:34.

"Crveno-bijeli" su u trećoj četvrtini uspjeli da uhvate rezultatski priključak u šutu za tri poena. Sjajni Bili Beron je pogodio nekoliko veoma teških šuteva i donio izjednačenje 52:52. Nastavili su gosti da pogađaju pa je Kejsi Rivers donio i novo vođstvo nakon starta meča. Onda je uslijedio prekid zbog udara groma koji je trajao preko 30 minuta.

Partizan je uzvratio na drugoj strani. "Trojke" su pogodili Marinković i Pejdž, pa je domaćin došao do prednosti 66:62. Ipak, gosti se ne predaju pa novom serijom 5:0 prelaze u vođstvo. Rezultatska klackalica se nastavila sve do kraja meča, kada je odgovornost preuzeo Beron i poenima donio titulu.

U pobjedničkom timu Bili Beron je imao 21 poena, dok je Dejan Davidovac postigao 13. U timu Partizana Đorđe Gagić i Aleks Renfro su imali po 11 poena.