Bernard Tomić: Tenis me ne usrećuje - dobro je imati pare

Australijski teniser Bernard Tomić posljednjih godina pažnju skreće svojim ponašanjem i izjavama van terena.

Nekadašnji najbolji junior svijeta je prošlu sezonu propustio zbog pandemije koronavirusa.

Ipak, sada kaže da mu se energija i volja za tenisom vratila.

- U neku ruku. Nije da ga obožavam, ali je pomoglo. Godinu dana nisam putovao, napunio sam baterije. Novac nije problem, mogu stati kad god poželim, ali šta ću dalje da radim? Moram raditi nešto, rekao je Tomić u intervjuu za "Slobodnu Dalmaciju".

Nedavno je rekao da tenis igra samo zbog novca. Da li stoji i dalje pri tome?

- Dobro je imati pare, naravno, ali na kraju moraš uživati u životu jer sutra te možda više neće biti. Sad gledam stvari drukčije nego kad sam imao 22-23 godine.

Očekivalo se mnogo od njega, međutim, potencijal nije ispunio.

- To nisu bila realna očekivanja. U toj dobi misliš da si bolji od svih, a drugi misle da ćeš osvojiti 20 Slemova, ali to ne ide tako. Možda sam mogao biti u Top 10, ali da li sam mogao osvojiti Grend slem? Vjerovatno ne. Nivo je danas neverovatno visok. Ima toliko dobrih igrača koji ne mogu dogurati dalje od četvrtfinala ili polufinala jer su Federer, Nadal i Đoković stalno tamo. Dogodi se da nekad pobede Marej, Vavrinka, Del Potro, Čilić, ali to je baš rijetkost. Ja sam nekoliko puta gubio osminu finala i treće kolo, a četvrtfinale sam igrao samo jednom. Da bi prošao dalje moraš biti na nivou ove trojice, a to ne može svako.