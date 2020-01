Benito: Jović više ne bi trebalo da igra ni minut za Real

Srpski fudbaler Luka Jović opet nije iskoristio ukazanu šansu u Real Madridu.

Jović je bio jedan od najnezapaženijih igrača Reala u prvom poluvremenu protiv Atletika u finalu Superkupa.

Trener Zinedin Zidan ga je zamijenio sedam minuta pre kraja meča koji je Real na kraju dobio posle penal serije.

"Zauzeo je poziciju 'devetke', a nijednom se nije okrenuo da vidi ko dolazi iza njega. To dosta govori kakav je on igrač. Jasno je da on nije igrač koji može da igra ovako važne mečeve za Real. Po mom mišljenju, ne bi više trebalo da odigra nijedan minut. Ovo je Real, mora da igra na najvišem nivou", rekao je bivši igrač Reala Alvaro Benito za španski radio "Kadena Ser".

Real je doveo Jovića ljetos iz Ajntrahta za 60.000.000 evra. On je na 17 utakmica postigao jedan gol u LaLigi i zabilježio jednu asistenciju u polufinalu Superkupa protiv Valensije.