Beker otkrio kako je Đokovića naučio da pobjeđuje Nadala

Boris Beker, nekada uspješni teniser, otkrio je kako je pomogao Novaku Đokoviću da pobijedi Rafaela Nadala.

Njemački stručnjak je trenirao Đokovića u periodu od 2014-2016. godine, tokom kojeg je srpski teniser osvojio šest Grend slemova, 13 Mastersa i dva Završna mastersa.

Beker je objasnio kako je nagovorio Novaka da češće igra na Nadalom znatno kvalitetniji udarac, forhend.

"Biti trener je komplikovano i ima mnogo nivoa, kao što su fizički, mentalni, a treba i znati šta je bitnije. Kada trenirate 18-godišnjaka drugačije je nego kad trenirate 31-godišnjaka. Dobar igrač često ne želi da sluša šta mu govorite, jer je tvrdoglav i uvjeren u svoje kvalitete. Nije jednostavno doprijeti do njega, ali ako imate potrebne argumente i modernu tehnologiju kao dokaz, možete da dokažete igraču da nije u pravu", rekao je Beker za "Eurosport".

Boris dodaje da mu Novak nije vjerovao da Rafu može da ugrozi napadajući njegov forhend svojim bekhendom.

"Đoković nije vjerovao u to da svojim stilom i napadanjem Nadalovog forhenda svojim bekhendom može da 'razbije' njegovu igru. Za mnoge igrače to bi bilo samoubistvo, ali zbog kvaliteta Đokovićeve bekhend dijagonale on je mogao da dođe do šablona kojim bi, na kraju, dolazio do (Rafinog) bekhenda", kazao je Beker i dodao:

"Sve zavisi od igrača do igrača i veoma je komplikovano. Svaki igrač ima različite kvalitete i ako želite da izvučete najbolje iz njega to je voma zahtjevno – mentalno, fizički i taktički".

Đoković je Nadala nedavno "počistio" sa terena u finalu Australijan opena, a u karijeri protiv njega ima 28 pobjeda i 25 poraza.