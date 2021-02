Beker: Novak je pokazao zašto je vanserijski šampion

Boris Beker, nekada prvi teniser svijeta, rekao je da je Novak Đoković u Melburnu još jednom demonstrirao zbog čega je najbolji igrač u ovom trenutku.

Nijemac je u kolumni za "Dejli mejl" dao svoj sud o Đokovićevom učinku na Australijan openu, u kom je srpski as u finalu pobijedio Danila Medvedeva sa 7:5, 6:2, 6:2.

"Genijalnost Novaka Đokovića pokazala se u ključnim momentima finala Australijan opena, kada je bio u stanju da pronađe najbolju igru kad je bilo najpotrebnije. I dok dolazeća generacija polako napreduje ka njemu, možete da očekujete da će etablirani šampioni nastaviti da osvajanju najveće titule. Danil Medvedev mu je parirao uspješno krajem prvog seta, onda je imao rano brejk u drugom. U oba slučaja Đoković je uspio da izvuče iz sebe najbolji tenis, dok je njegov protivnik krenuo u suprotnom smjeru. Vidjeli smo mentalnu i taktičku klasu Srbina, ovi mlađi izazovači još nemaju tu vrstu zrelosti. Novak nije želio da bude uvučen u duge razmjene sa osnovne linije, preuzeo je inicijativu i bio je agresivan od početka. To je poremetilo ritam Medvedeva i rezultat je bila jednostrana pobjeda koju niko nije predvidio", piše Beker.

Teniser iz Lajmena smatra da će ovo biti veliki korak za broja jedan u trci sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom u trci za titulu najboljeg igrača svih vremena.

"Bitka za najveći broj grend slemova se nastavlja. On je sada nadomak Rodžera Federera i Rafaela Nadala, devetostruki šampion Australijan opena im se približava i spreman je da ih prestigne. Mlađi je, što je značajno. Moje mišljenje je da je Federer i dalje u stanju da osvoji Vimbldon, dok je Nadal i dalje favorit na Frenč openu. Pominjao sam u ovoj kolumni prije dvije nedjelje da je Melburn ključan za Novaka u smislu postavka cijele sezone, u psihološkom smislu više nego sve drugo. Da nije pobijedio, bio bi to težak udarac za njega poslije svega što se dogodilo u Njujorku i Parizu", dodao je Boris.

Trostruki šampion Vimbldona smatra da će mlađi teniseri morati mnogo više da se potrude da pomrse račune članovima "velike trojke".

"Nije da mislim da je mlađa generacija bez šansi što se tiče okretanja situacije u svoju korist, ali definitivno smo vidjeli ranjivost Nadala prije sljedećeg turnira u Parizu. Njegov poraz od pet setova od Cicipasa u Melburnu biće u fokusu još dugo, mogao bi da ima i jaču ulogu na Rolan Garosu. Prvi put mi je djelovalo da je Rafa umoran u petom setu, bio je fizički potučen i ostali su to primijetili", dodao je Beker.

On ipak tvrdi da je Medvedev od svih tih mlađih igrača pokazao najviše.

"Iako se to nije pokazalo u finalu, i dalje mi se najviše dopada stav Medvedeva. Po talentu, prirodna snaga Zvereva je po meni na prvom mjestu. Bio je bolji igrač dobar dio meča četvrtfinala sa Đokovićem, ali je izgubio koncentraciju kad je bilo važno. Dolazimo do tog momenta korišćenja prilike. Đokovićeva sposobnost da to čini iznova i iznova pokazuje zašto je on vanserijski teniser", zaključio je Beker.