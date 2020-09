Beker na udaru zbog Srpkinje: "Svinjo šovinistička!"

Boris Beker, legedarni njemački teniser i svojevremeno trener Novaka Đokovića, našao se u centru pažnje medija zbog seksističkih komentara na račun Srpkinje Marijane Veljović - sudije na US Openu!

Komentarišući polufinale u muškoj konkurenciji između Aleksandera Zvereva i Pabla Karenja-Buste, meč koji je Marijana sudila, Beker je rekao:

- Moram da kažem da je sudija veoma lijepa. Bitno je da je jelo i ukusno i lijepo izgleda - rekao je Beker tokom prenosa.

Nijemca su na društvenim mrežama odmah optužili da je "seksistička svinja" , kao i da ne mogu da vjeruju da je Beker tako nešto izjavio u 2020. godini.

Takođe, neko je Bekera komentarom podsjetio na to što je svojevremeno suprugu prevario u ostavi za metle, i to dok se ona porađala u bolnici u Londonu.

- Oh, Borise! Ovog momka ne možete izvesti iz ormara za metle!

Marijana Veljovic puna silikona. Prvo Jelena Janko ic pa sad ona. pic.twitter.com/3W695tBTPi — Gordana Jankovic (@GordanaJankov20) September 6, 2020

Nijemac u međuvremenu ima novu djevojku, u pitanju politička analitičarka Joana Monteiro s kojom se Beker zbližio dok su zajedno radili na projektu vezanom za pokret "blacklivesmatter". čak su ih i "paparaci" uhvatili kako razmjenjuju nježnosti u liftu.

Ipak, Beker nije jedini koji je komentarisao izgled Marijane Veljović. Podsjetimo, čak je i teniserka Eženi Bušar, tokom meča na AO koji je Srpkinja sudila Rodžeru Federeru, pohvalila njen izgled.

Marijana je, inače, do sada perfektno odradila posao na US Openu, a to se posebno odnosi na pomenuto polufinale koje je Zverev dobio. Međutim, od početka turnira se nalazi na meti javnosti zbog svog izgleda.

Podsjetimo, nedavno se na društvenim mrežama susrela sa osudama da je puna silikona, a i komentator Eurosporta Emre Jaziciol je prokomentarisao da je išla na tretman botoksom.