Basketaši Srbije šampioni Evrope

Dušan Domović, Marko Savić, Dejan Majstorović i Danilo Mijatović donijeli su Srbiji drugu uzastopnu titulu šampiona Evrope, nakon što su u nedjelju redom padali Ukrajina, Litvanija i naposlijetku pomenuta Francuska.

Srbija je u četvrtfinalu savladala Ukrajinu sa 21:19, zatim su tijesno dobili Litvance sa 20:19, da bi Majstorović sa dvije ključne trojke presudio Francuzima.

Dobra stvar je to što je basket uvršten u olimpijski sport tako da Srbi s pravom mogu da se nadaju medalji u Tokiju sljedeće godine.

🇷🇸 @KSSrbije does it again 💪 FIBA #3x3Europe 🏆🥇 winners pic.twitter.com/ysHxQMHU7Z

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 1, 2019