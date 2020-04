Bartomeu: ABA ne treba da brine za mjesto u Evroligi

Prvi čovjek Evrolige Đordi Bartomeu poručio je da klubovi iz ABA lige ne bi trebalo da brinu, jer će imati zagarantovano mjesto u elitnom takmičenju.

Ipak, ništa nije precizirao, a naglasio je da je mnogo veći problem određivanje učesnika Evrokupa.

"Što se tiče Evrolige, mislim da region nema razloga da se plaši da nema poziciju u takmičenju. Oduvijek je imao predstavnika. Shvatamo koliko je Balkan bitan za Evropu. Nismo ni razmišljali o tome jer se fokusiramo na kraj sezone. Nemamo još na umu ko će igrati sljedeću sezonu. Mjesta u Evrokupu obezbjeđuju se po plasmanu iz domaćih liga i ako se one ne završe to će biti veoma teško. To što su se neka prvenstva završila nama ne pomaže. To je bitno za Evrokup," rekao je Bartomeu za Sportklub.

Poručio je da će Evroliga i Evrokup biti nastavljeni samo ukoliko budu ispunjeni svi uslovi za igru, naglasivši da je želja svih učesnika da sezonu završe na terenu.

"Ne želimo da ugrozimo zdravlje igrača, timova, trenera, sudija i navijača. Ako budemo mogli da garantujemo da nema rizika onda ćemo nastaviti takmičenje i hoćemo da igramo sve do kraja. Bili smo primorani da zaustavimo naša takmičenja. To smo uradili nekoliko sati prije nego što je bio pozitivan igrač Reala, nekoliko sati prije NBA i nekoliko dana prije UEFA takmičenja. Pričali smo sa svim klubovima. U stalnom smo kontaktu sa igračima i trenerima i očekujemo da uskoro imamo neke rezultate ovih razgovora. Prerano je imati bilo kakve zaključke jer mnogo zavisi od finalnog scenarija. Imamo protokol da se igrači vrate u svoje gradove i tri sedmice da se spremaju za nastavak sezone. Pričamo sa Kelnom koji će biti domaćin Fajnal-fora i pričamo o alternativnim datumima", izjavio je Bartomeu.

Opcija da se igra bez prisustva navijača je možda i najrealnija, a istakao je i da nije razumno da se igra u septembru i oktobru.

"Vjerujemo da ne možemo da idemo kasnije od kraja jula. Protiv toga smo da igramo u septembru i oktobru jer će to ugroziti sljedeću sezonu. Svake godine imamo proleme sa kalendarom tako da igrajući mečeve u septembru i oktobru možemo samo da uvećamo problem. Time ćemo ugroziti sledeću sezonu, ugrozićemo ulazak u Evroligu", zaključio je Bartomeu.