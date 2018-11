Barselona planira da LaLigu igra u Kini

Fudbaleri Barselone bi u budućnosti mogli da odigraju neki meč domaćeg prvenstva u Kini.

Direktor Barselone Oskar Grau ostavio je otvorenom mogućnost da njegov tim zaigra u Kini, ne ove sezone, ali možda narednih.

Barseloni je već bilo u planu da odigra jedan meč van Španije, početkom 2019. sa Đironom u Majamiju, ali od toga izgleda neće biti ništa.

"To nikada ranije nije viđeno u Španiji, ali mi razmišljamo globalno, gledamo na nova tržišta, nove teritorije. Nama ne bi problem bio vremenska zona, jer je to samo stvar navike. Igranje u Majamiju? Mislim da će to ove sezone biti teško izvodljivo. Ako nam se ukaže prilika da odigram meč u SAD, što ne bismo i u Kini?", rekao je Grau za "South Morning China Post".

Grau navodi da podržava projekat, ali da sve mora da bude urađeno "u harmoniji".

"To je samo jedan meč od ukupno 380. Ipak, moramo sve da uradimo u harmoniji jer je to novitet za sve. Svi vlasnici moraju da se slože sa ovim predlogom", jasan je Grau.