Sastanak čelnika Barselone i predstavnika fudbalera Lionela Mesija završen je bez dogovora, pošto klub ne želi da pregovara o otkupnoj klauzuli u ugovoru od 700 miliona evra.

Kako su večeras prenijeli španski mediji Mundo Deportivo i Diario Sport, predsjednik Barselone Đozep Marija Bartomeu pokušava da ubijedi Mesija da se predomisli i da ostane na Kamp Nou.

Bartomeu je predstavljao klub na sastanku sa Mesijevim menadžerom i ocem Horheom Mesijem.

🚨🚨🚨 Acaba la reunión Bartomeu - Jorge Messi ❌ El Barça, inflexible: no se negocia su salidahttps://t.co/bKzvSUMynA pic.twitter.com/KP4TfpovVo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 2, 2020

Uoči sastanka Horhe Mesi je rekao da će biti teško da njegov sin ostane u Barseloni, ali nije rekao da li se pregovara sa još nekim klubom.

Mesi se više ne smatra fudbalerom Barselone i nije se u nedjelju pojavio na testiranjima na korona virus uoči početka priprema, kao ni na jučerašnjim treninzima.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena je prošle nedjelje obavijestio klub da želi da ode, ali Barselona namijerava da ga zadrži do kraja ugovora, do juna 2021. godine. On se pozvao na klauzulu u ugovoru koja mu omogućava da besplatno napusti klub na kraju sezone, ali uprava tvrdi da je ta klauzula istekla.

Slučaj bi mogao da se riješi pravnim putem, a Mesi će tvrditi da je klauzula važeća jer je i sezona bila produžena zbog pandemije korona virusa.

Prema toj klauzuli Mesi je do 10. juna trebalo da obavijesti upravu kluba o odlasku i u tom slučaju napustio bi Kamp Nou kao slobodan igrač. Tog datuma je sezona trebalo da bude završena, ali je produžena zbog pandemije.

Razgovori dvije strane da pronađu rješenje kako bi se 33-godišnjem Argentincu dozvolilo da uz određenu sumu napusti klub su završeni bez dogovora.

Barselona želi da Mesi potpiše dvogodišnji ugovor, prenio je Mundo Deportivo.

Brojni mediji spekulišu da će Mesi potpisati za Mančester siti.