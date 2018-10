Banjalučki kajakaši sve bliži Beogradu VIDEO

Došli smo u Šamac🔉😊 60 km smo izveslali do 12:00, a sad mala pauza i gas do Brčkog.✅💪🏻 Restart 2. Veslamo mi 58. kilometar sa minimalnim pauzama, već jako umorni, smoreni, tužni što ima još dosta do kraja...😩 Pitam ribara: Gospodine, koliko do Šamca?!🙈 Ribar: u Šamcu ste momci! ✅❤️ #AdriaticHERO

A post shared by ⚙️Darko Savic⚙️ (@darkosavic91) on Oct 19, 2018 at 4:22am PDT