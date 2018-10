Banjalučki kajakaši spremni za put do Beograda

Darko Savić i Saša Babić spremaju se da ostvare dječačku želju i da vozeći kajak niz rijeke Vrbas i Savu, iz Banjaluke stignu do Beograda. Kažu, od kada je to uradio Goran Pašić, prije skoro dvadeset godina, njima se ista ideja motala po glavi i sebi su zacrtali da će kad tad ponoviti taj podvig.

Nakon godina odlaganja, kucnuo je čas i put Beograda iz Banjaluka, u dva kajaka kreću za dva dana.

"Mi smo osjetili potrebu, da to trebamo uraditi, narodski što kaže "za života", da imamo tako nešto veliko za pamćenje. Pored svih takmičenja i putovanja koja su sastavni dio ovog sporta odlučili smo se za ovaj poduhvat koji nije baš jednostavan", rekao je Darko Savić, kajakaš.

"Ove godine smo čvrsto odlučili da to uradimo, s obzirom da smo zaista puno trenirali. Darko je uvijek u treningu, a ja sam se ove godine, ponovo, malo više uključio i smatramo da smo spremni i da to možemo izveslati", ističe Saša Babić, kajakaš.

Minulih mjeseci naporno su trenirali, jer valja izveslati 500 kilometara za četiri dana. Obavili su kažu i sve potrebne procedure za prelazak granice na rijeci, pa kroz šalu kažu jedva čekamo da nam riječna patrola udari pečat u pasoš. Tokom puta biće na oku svojih drugara koji će da ih prate iz kombija, kako bi pojavu neočekivanih problema sveli na minimum.

Ipak, na neke stvari, kažu ne mogu da utiču.

"Imamo tu malu nepoznanicu, to je rijeka Sava. Imamo informacije da će vodostaj biti jako nizak što znači da nas očekuje dosta veslanja. To smo uporedili sa uzvodnim veslanjem. Plan je da dnevno preveslamo više od 100 kilometara. Do sada smo radili neke rute od 50-60 kilometara, ali nikada do sada nismo veslali cijeli dan. Ovo će biti prvi put. Dobro smo se pripremili, možemo to da izveslamo, ali sve zavisi od toga koliko ćemo dnevno prelaziti", kaže Savić.

"Biće tu sigurno svega. Guraćemo i vući ćemo jedan drugog. Ipak, ja smatram da će nam teže biti psihički to sve izdržati, nego fizički", priča Babić.

Priču o ovom neobicnom poduhvatu sa smješkom prati i Dušan Mačkić. Ovaj mladi kajakaš “Vrbasa”, nedavno se vratio sa Svjetskog prvenstva koje se održalo u Brazilu. Klub mu je platio avionsku kartu, a u Brazilu je boravio o trošku Svjetske kajaške federacije, koja je tokom trajanja mundijala organizovala trening kamp za 12 talentovanih kajakaša planete.

Dušan je bio najmlađi učesnik, a za iskustvo koje je stekao kaže da nema cijenu.

"Sama pomisao da ću da vozim na olimpijskoj stazi sa ljudima koji su osvajači medalja sa Olimpijskih igara i Svjetskih prvenstava za mene je bio veliki uspjeh", kaže Dušan Mačkić, kajakaš (KKK "Vrbas).

Naučeno u Brazilu, Dušan će moći da pokaže već naredne godine, kada će Banjaluka i kajak kanu klub “Vrbas” biti domaćini Svjetskog prvenstva za juniore i kajakaše mlađe od 23 godine. Time će banjalučki klub i naredne godine, nastaviti tradiciju organizovanja velikih događaja u ovom sportu koja traje već gotovo 10 godina.