Banjalučki čelendžer među pet najpoznatijih na svijetu

Alesandro Đanesi upisao su u istoriju banjalučkog čelendžera, jer je postao prvi šampion Srpska opena.



Turnir po kojem je Banjaluka poznata na svjetskoj teniskoj mapi ove godine imao je rekordan nagradni fond od 85 hiljada evra dok je pobjednik ponovo dobio 100 bodova za ATP listu.

Italijan je napredovao za 72 pozicije i sada je 175. igrač svijeta tako da je mnogo profitirao u najvećem gradu Srpske. Teniski sudija iz Banjaluke koji je obavljao ulogu menadžera turnira Ozren Ćurđević bio je zadovoljan organizacijom kao i prikazanim partijama na terenima TK Mladost u parku "Mladen Stojanović".

"Zadržali smo reputaciju i u ovoj kategoriji smo među pet najpoznatijih čelendžera na svijetu, a po bodovima među 30 tako da smo i nadmašili očekivanja. Teniseri u Banjaluku dolaze zbog bodova i novac ima nije u prvom planu iako smo ove godine mnogo povećali nagradni fond koji je bio rekordnih 85 hiljada evra plus hospitaliti pa je šampion dobio 12.250 evra što nije mala brojka za turnir ove kategorije. Banjalučki čelendžer često poredim sa turnirom u Dohi čiji je nagradni fond 1,3 miliona dolara, a pobjednik osvoji 250 bodova. Tamo igraju skoro svi igrači iz top deset pa je izuzetno teško doći do pehara tako da ovih 100 bodova iz Banjaluke zaista djeluju ogromno i to je naš mamac za bolje tenisere", izjavi je Đurđević.

Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović najavio je mogućnost povećanja nagradnog fonda iduće godine sa čime se Đurđević slaže.

"Naš prvi cilj je da zadržimo Srpska open na ovom, a potom pokušamo da ga podignemo na viši nivo na kojem bi pobjednik osvajao 150 bodova što je maksimum za turnire ove serije. To bi bio pun pogodak za nas i očekivali bi dolazak barem dvojice tenisera iz prvih 50 na ATP listi. Ali, o tom potom ne smijemo se zaletati već čuvati ono što imamo. Dobili smo od supervizora pozitivan izvještaj koji nam daje nadu da možemo sve podići na viši nivo", kazao je Đurđević.

Igrači oduševljeni hranom

Đurđević je naglasio da su igrači otišli zadovoljni te da im mnogo prijaju njihove čestitke jer na taj način šire lijepu sliku o gradu.

"Oni koji prvi put igraju budu impresionirani viđenim jer u mnogim zemljama nisu navikli na ovakvo gostoprimstvo, dobre terene kojih ima dovoljno da ne čekaju na treninge, a ujedno su veoma blizu hotela, dok je hrana poseban doživljaj za njih. Mnogi su mi govorili da je, na primjer, u Šangaju sve odlično, ali je hrana skoro nejestiva za one koji nisu navikli na kinesku kuhinju tako da to kvari utisak", izjavio je Đurđević.