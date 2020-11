Banjalučanin koji je upoznao Maradonu: "Dijegove riječi pamtiću zauvijek"

“Zbogom, Dijego,” poruka je koja se čuje sa svih strana.

Svaki kutak planete od Buenos Ajresa do Banjaluke oprašta se od Dijega Armanda Maradone, a u znak poštovanja prema velikanu svjetskog fudbala u banjalučkom naselju Nova varoš danas je osvanula argentinska zastava.

Neko zastavom na svom balkonu, a neko na drugačiji način. Prodavac knjiga sa banjalučkog Trga Krajine, Dragan Malinić, danas je počasno mjesto na svom štandu rezervisao za autobiografiju Armanda Dijega Maradone. Buran život koji je vodio na i van terena, opisan je u nekoliko knjiga i dokumentarnih filmova, a da je “El Pibe” ostavio neizbrisiv trag na sve generacije sinoć se, u krugu svoje porodice, uvjerio i Malinić.

- Sinoć sam došao kući malo kasnije, već je vrijeme za spavanje. Svjetlo je upaljeno u stanu, majka spava, otac za kuhinjskim stolom sjedi, uplakan gleda Maradonu. Prizor tužan. Njega je to vjerovatno vratilo godinama i decenijama unazad. Treći dokumentarni film je sinoć odgledao, kaže Malinić.

Boris Vrhovac, Banjalučanin je koji je imao čast da upozna Maradonu i da sa njim druguje. Poznat kao veliki kolekcionar sportskih rekvizita, posebno se, iz svoje riznice, diči sa tri Dijegove fudbalske “desetke” uljepšane autogramom.

-Taj prvi susret je namjestio naš poznati trener Bora Milutinović. To je jedna emocija kada vam najevći fudbaler svih vremena, iz jedne priče koju je neko njemu ispričao o meni, dođe, zatrči se u naručje i zagrli me kao da se znamo dugi niz godina. To ne možete od svakoga da doživite, kaže Vrhovac.

Boris je u amanet dobio i dres koji je Maradona nosio na svojoj opraštojnoj utakmici, a kako kaže, Dijegove riječi pamtiće zauvijek.

- Kada mi je potpisao taj dres rekao mi je "ti ćeš to čuvati bolje nego ja". Kada vam to tako kaže jedan od najvećih svih vremena.... Svaki put kad se sjetim tih detalja i dragocjenih minuta provedenih s njim, to ostaje za cijeli život. On je takav, bar je prema meni bio, da imaš osjećaj kao da sam ga poznavao dvadeset godina, dodaje Boris.

Dijego je otišao, ali priča o njemu nastaviće da živi od Banjaluke do Buenos Ajresa, narednih dvadeset i ko zna koliko kusur godina.