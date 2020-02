Bajić: Večeras sam najsrećniji čovjek

Trener Igokee Dragan Bajić, nakon pobjede nad Krkom (92:82) u 19. kolu ABA lige konačno može da odahne. Njegova ekipa je obezbijedila opstanak u ABA ligi, a trner Igokee bio je izuzetno zadovoljan.

-Čestitke mojim momcima, Krki želim mnogo sreće u nastavku borbe za opstanak. Ono što sam rekao u najavi, Krka je specifična, hendikepirani su ali to je tim koji ima takve igrače koji mogu odbrambeno preuzeti sve pozicije. Većim dijelom meča su to dobro radili, mi se nismo najbolje snalazili. Teško smo uspijevali da prenesemo loptu pod koš, a i kada smo uspijevali nismo imali dobra rješenja. Možda smo mogli utakmicu ranije prelomiti, ali sam pritisak i važnost je učinio svoje. Došlo je do pada koncentracije, Krka je znala da nema šta izgubiti i tražila je šansu. Možda smo trebali biti pametniji kada smo imali dvocifrenu prednost da prelomimo utakmicu. Na kraju mislim da smo opet zasluženo pobijedili. Ovo je stvarno velika pobjeda, i večeras sam možda najsretniji čovjek ovdje. Mislim da smo ovom pobjedom gotovo sigurno izbjegli poslednje mjesto i baraž – rekao je Bajić i dodao:

-Želim da se zahvalim publici koja je bila vjetar u leđa, posebno u bitnim utakmicama i stvarno su nam mnogo pomogli – dodao je Bajić.