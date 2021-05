Bajic "puca" od samopouzdanja: Idemo u Beograd da pobijedimo

Trener Igokee Dragan Bajić bio je prezadovoljan poslije pobjede protiv Crvene zvezde i izjednačenja u seriji na 1:1.

Aleksandrovčani su izborili majstoricu koja je na rasporedu u utorak u Beogradu. Bajićeva ekipa odigrala je sjajnu odbranu, svela je rivala na 68 poena, a opet u napadu je Igokea pogodila 11 trojki i dobila veliki doprinos sa klupe u Greju i Potu. Najbolji trener sezone u ABA ligi najavljuje da njegov tim ide po pobjedu u Beogradu.

"Čestitam svojim momcima na pobjedi i Crvenoj zvezdi na fer utakmici. Imao sam želju da pobijedimo i vratimo seriju u Beograd, raduje me odličan pristup moje ekipe tokom svih 40 minuta, pogotovo taj defanzivni dio je bio na visini zadatka, ali ne možemo se požaliti ni na napad. Dosta dobro smo odigrali, jako kontrolisano u oba smjera, Zvezda je u drugom poluvremenu tražila malo bržu igru, pa je došla do nešto više poena, ali opet moram biti zadovoljan. Kažnjavali smo ih tamo gdje su najtanji, imali smo dobru kontrolu skoka, iako ofanzivni skok nije bio na nekom nivou kao do sada. Opet kažem, mogu da budem više nego zadovoljan, ove sezone radim sa mnogo samopouzdanja jer imam sjajne momke uz sebe, ne plašim se nijednog protivnika, tako ću pristupiti i sljedećoj utakmici, naravno da odem da pobijedim u Beograd", rekao je Dragan Bajić, trener Igokee.