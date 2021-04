Bajić: Ponosan sam na naše uspjehe

Bez obzira kako završi plej-of , košarkaši Igokee imali su sezonu iz snova. Tim iz Laktaša je izborio plasman u TOP 16 fazu FIBA Lige šampiona, zatim su osvojili kupove Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i sve su krunisali plasmanom u završnicu ABA lige.

Zbog toga trener Dragan Bajić ima puno razloga za zadovoljstvo i zahvalio se svima na podršci.

– Prvo bi se osvrnuo na ovaj plej of ABA lige pošto mislim da je velika stvar za nas pojedinačno a i za klub. Ono što bih hronološki krenuo od starta i prvih sastanaka mene i uprave kluba i iznesenih zahtijeva s moje strane i na ono što sam ja insistirao da mi kao klub moramo ići normalnim pravcem, da ispravljamo greške koje smo pravili u proteklom periodu. Mogu da kažem da smo većinu tih stvari ispoštovali. I zato smatram da smo napravili ovaj rezultat. Prva stvar koju sam želio da svi mi unesemo pozitivnu energiju. Tako se i krenulo od sastavljanja tima gdje smo sve zajedničkim snagama radili. Sve moje insistiranje kod nekih igrača, stvarno sam dobio maksimalnu podršku od ljudi koji vode klub, ispoštovali su me maksimalno. Ne stavljamo sebi teret velikog rezultata nego da pokušamo ove sezone izbjegnemo situacije u koje smo dolazili prethodne dvije sezone, a to je da smo se do zadnjeg kola borili za opstanak. Sam sam insistirao na tom da ako dođemo u dobru situaciju za kvalitetnim rezultatom da ćemo takvu šansu sigurno znati da iskoristimo. Na kraju se to ispostavilo baš tako -rekao je Bajić

Ono što dodatno raduje je sve veća minutaža domaćih igrača

– Moje insistiranje i stav kluba je bio da kako sada, tako i u budućnosti klub oslanja na igrače iz svoje akademije koja je zaživjela i radi već dugi niz godina i evo vidimo da daje dobre rezultate. Kad sam preuzeo ekipu, Darko Talić i Dalibor Ilić su djeca kluba koji su u prošloj sezone igrali, ove sezone je ono što sam ja zahtijevao da ti momci imaju zapaženu ulogu i tako je išlo kroz sezonu da su dobili dobru minutažu i stvarno su odigrali na visokom nivou, s tim da je Dalibor prolazio kroz neke teške momente kroz sezonu gdje je veći dio bio odsutan, kako zbog Covida tako i zbog povreda, međutim u drugom dijelu sezone se vratio u dobrom ritmu i dobrim igrama. Talić je isto tako odigrao sjajnu sezonu, dječko koji je jako vrijedan, sve je postigao svojim radom da sada igra na jednom vrhunskom nivou i ima sezonu za svaku pohvalu.Ja se nadam kontinuitetu takvih stvari kada je naša akademija u pitanju i izlazak mladih igrača i priključivanje prvom timu. U ovoj sezoni smo imali još dva mlada igrača kao što su Kondić i Simanić koji su u nekim momentima dobijali šanse, gdje će iduće sezone i oni imati zapaženiju ulogu – dodao je Bajić.

Trener Igokee se sjetio teškog početka i problema nakon pripremnog meča sa Cibonom.

– Uz momke koji su imali kovid bilo je i povreda tako da je bio jedan jako težak period od 20 – 25 dana. To je stvarno mučno, znaju to treneri kako je kad na treningu imaš 7 ili 8 igrača, a zavisiš od utakmica i dižeš formu, pogotova za nas koji smo imali kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona. Uz to sve što smo ostali bez dosta igrača pogodilo nas je i to da smo ostali bez prijateljskih utakmica što je još jedna otežavajuća okolnost za nas. Svi ti momci koji su imali kovid, nažalost imali su neki teži oblik, gdje su neki bili odsutni, Klemons 40 dana odsutan iz trenažnog procesa, Ilić 35 dana, Voler 25 dana što je stvarno veliki period za igrače da se vrate u normalu znajući da su nam prve takmičarske utakmice veoma blizu, a to je kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona – klaže Bajić.

Ipak od tada je krenula serija dobrih rezultata, a Bajić ističe da će itekako biti zahvalan ekipama Krke i Crvene zvezde koje su odigrale prijateljske mečeve.

– Otputovali smo u Bugarsku znajući da nismo u dobrom momentu, i da nam naš najbolji igrač Klemons ne putuje, Dalibor Ilić je imao 1 ili dva treninga i Voler koji je bio u istom stanju. Na turniru prvu utakmicu smo igrali protiv favorita u tom momentu, ekipa Kluža koja je dobro posložena i sa dosta stranaca, jako dobra ekipa i koja nije imala probleme koje smo mi prošli sa Covidom. I ono što je pokazatelj bio da će ova sezona ići u dobrom smjeru je ta prva polufinalna utakmica koju su momci sa velikom odgovornošću, pokazali su karakter, da su tim i da je ono što je mene kao trenera u tom momentu radovalo bila je tu jedna i individualna i timska odgovornost, ušli su maksimalno i dobili tu utakmicu. Samo finale je nosilo pritisak, bili smo nedovoljno spremni sa skraćenim rosterom za odigravanje dvije utakmice za dva dana i to se osjetilo prtoiv Sportinga, tim koji je jako nezgodan za igranje, međutim uspjeli smo i kroz tu utakmicu da se plasiramo u Ligu šampiona i da napravimo istorijski iskorak kada je klub u pitanju – dodao je Bajić.

Plasman u grupnu fazu dobio je samopouzdaje iako je ekipa izgubila prvi meč u ABA protiv Mege.

– Poslije ubjedljivog poraza mnogi su bili skeptični kada je tim u pitanju, niko nije vjerovao, ali kao trener sam vjerovao i preuzeo odgovornost. Stao iza ovih momaka jer sam vjerovao u njih i odgovornost preuzeo na sebe, mislim da su i oni to shvatili a tada samo krenuli uzlaznom putanjom i tako su držali formu tokom čitave sezone bar kada je ABA liga u pitanju i tako smo kolo prije kraja lige obezbijedili playoff ABA lige. Dodatne poteškoće su bile igranje na 2 fronta, ja se uvijek vraćam na sezonu gdje smo bili 1. u ABA ligi, a mora se znati da smo tada igrali od subote do subote. Imali smo cijelu sedmicu i za odmor i za dobru pripremu, za razliku od ove sezone gdje mi gledajući i sam roster i kvalitetu oba takmičenja niko nije mogao sa sigurnošću tvrditi da ćemo napraviti ovakav rezultat. Liga šampiona je dosta kvalitetna, odlično organizovano takmičenje i ponovo tvrdim da je velika stvar što smo bili dio tog takmičenja. Uspjeli smo da prođemo u Top 16 što je još veliki uspjeh za klub, u ABA ligi smo se još uvijek držali u vrhu i bili ozbiljni konkurenti za playoff. Top 16 fazu smo bili baš dobri znajući kvalitet grupe i timove koje smo dobili, da su Burgos i Tenerife jedni od prva 2 kandidata za osvajanje Lige šampiona . Mislim da smo i tu osvjetlali obraz kluba i napravili veliku stvar. Kad sumiramo sve na kraju mislim da je ovo možda i najuspješnija sezona od kada se klub takmiči u ABA ligi, ne zaboravljajući osvojeno 1. mjesto i nepravdu koju smo doživjeli u tom momentu kada nam nisu dozvolili da igramo Evroligu iako smo taj plasman ostvarili -kaže Bajić.

Iako je sezona već uspješna Bajić želi da ekipa i u nastavku odigra na visokom nivou a tražio je da se i čelnici Lige jasno izjasne oko takmičenja jer se već spominju licence za Evroligu i Evrokup.

– Ova sezona je jako uspješna i stvarno sam zahvalan svim ljudima koji rade u klubu, svi su dali maksimum da bi se došlo do ovog rezultata i svom stručnom štabu na jednom marljivom i vrijednom trudu, jer uložili smo dosta napora jer ništa nije lako. Sve je ovo plod dobre ekipe i i dobrog tima, dobrog i kvalitetnog rada. Gledajući komentare javnosti igrali smo najbolju košarku u ABA ligi i raduje me što smo to krunisali ovim plasmanom u playoff ABA Lige. Pokušaćemo uz sve probleme koje imamo da se skupimo i pokušamo bez obzira ko će nam biti protivnik da pružimo što jači otpor i naravno ako nam se ukaže šansa mi ćemo je sigurno iskoristiti -istakao je na kraju Bajić.