Bajić: Pokazali karakter

Igokea je vezala treću pobjedu u ABA ligi. u subotu su u gostima pobijedili ekipu Splita 79:78.

“Čestitao bih prvo svojim momcima na zasluženoj pobjedi. Zahvalio bih se domaćinu na gostoprimstvu, drago mi je što se Split vratio u ABA ligu i mislim da zaslužuje mjesto. Odigrali smo prvo poluvrijeme na jednom vrhunskom nivou, pogotovo kada je odbrana u pitanju. Velika je stvar spustiti domaćina na 28 poena. Napad je donekle bolje izgledao nego na prošloj utakmici. Bilo je tečnije, imali smo dosta slobodnih pozicija i kontranapada, rekao je trener Igokee Dragan Bajić i nastavio:

” Pokušao sam sugerisati mojim momcima na poluvremenu da se Split neće predati i to se pokazalo u drugom poluvremenu. Desio se veliki pad koncentracije, pogotovo u odbrani, a to je nedopustivo za moju ekipu. Pad koncentracije je pogotovo bio u odbrani od pika, tu smo dozvolili Splitu da se razigra i da nekoliko laganih pasova ode na slobodne igrače koji su pogađali otvorene šuteve. Oni su ušli u nastavku sa ciljem da se što prije vrate u meč i to su uspjeli. Pogodili su neke šuteve, kako lake, tako i teške”, kaže Bajić i dodaje kako ga brine igra plejmejkera:

“Još jedna stvar koja me brine, organizatori igre moraju preuzeti više odgovornosti, više pameti u datim momentima. Ne smijemo dozvoljavati da izgubimo lako lopte i da dopustimo lagane poene. Pokazali smo karakter i mislim da smo zasluženo pobijedili”.

Igokeu sada očekuje meč u FIBA Ligi šampiona protiv Limoža u gostima u srijedu.