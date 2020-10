Bajić: Ostaje žal, bili smo blizu pobjede

Košarkaši Igokee poraženi su od Limoža u utakmici 1. kola FIBA Lige šampiona rezultatom 80:75.

Bila je Igokea bilzu iznenađenja, igrala odlično u nekim momentima, ali na kraju je ipak doživjela poraz.

"Ostaje žal, bili smo blizu pobjede. Moramo da uzmemo u obzir da smo 21 sat putovali do Limoža, moji igrači dvije noći nisu spavali kako treba. Možda je i to uticalo da na kraju dođe do pada. Dobro smo igrali 38 minuta. Prikazali smo se u dobrom svjetlu i nadam se da ćemo već u narednom kolu doći do prve istorijske pobjede u Ligi šampiona", rekao je nakon meča Dragan Bajić, trener Igokee.