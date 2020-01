Bajić: Od danas sam ti ja i komesar i Upravni odbor

Košarkaši Igokee, sudije, službena lica, zapisničari su se pojavili u dvorani "Nenad Baštinac" u Aleksandrovcu, ali nije bilo protivnika ekipe Sparsa.



Sudije su podbacile loptu i to je bilo to.

"Što se mene tiče, čim je lopta podbačena utakmica je i završena, ona je već arhivirana kao sto će biti i sve druge", rekao je Dragan Bajić za "Srpskainfo".

Mnogo oštriju poruku imao je Dragan Bajić i to upućenu direktno generalnom sekretaru Košarkaškog saveza Ameru Čolanu.

"Pošto se sad u sve umiješao generalni sekretar Amer Čolan i on hoće da kroji sudbinu i moje porodice i porodica mnogih koji su vezani za sve ovo želim da mu da kao čovjek koji živi u košarci BiH jako dugo i koji je ostavio nekog traga iza sebe za razliku od njega poručim nešto potpuno lično. Gospodine Čolan, vidim da ste jako zabrinuti za svu situaciju oko lige BiH, dobro je poznato čije vi interese zastupate i čime se služite. Od danas znaj da sam ti ja i komesar lige i generalni sekretar i predsjednik i UO, ja sam taj koji će krojiti kako će šta izgledati kad je liga u pitanju jer si jako nekorektan i bezobrazan. Razlog što ti ovo poručujem je taj što uprava KK Igokee ne vrši nikakav pritisak na mene kad su rezultati u pitanju. Juče sam ti ovo sve fino rekao u telefonskom razgovoru jer sam pokušao da na fin način prezentujem nastalu situaciji. Međutim bio si jako arogantan i nisi imao razumjevanja na činjenice koje sam ti iznosio. Rekao si mi da pripazim da neki srpski klub ne ispadne iz lige, vidiš li gdje je stepen tvog razmišljanja, dobro je poznato da si deklarisani nacionalista, da mrziš sve sto nije Bošnjačko. Za razliku od tebe gospodine Čolan, Dragan Bajić ima prijatelje i Bošnjake, prijatelje koji bi ruku dali za mene, ne sto sam lijep ili zgodan već što bih ja isto uradio za njih. Ti to nemaš gospodine Čolan, nažalost! U vezi sa tvojom porukom da pripazim da neki srpski klub ne bi ispao. Sigurno ti nisi taj koji će meni govoriti na šta ja treba da pripazim, da ti samo kažem da mi se jako sviđa KK Promo iz Donjeg Vakufa, sviđa mi se entuzijazam ljudi koji vode klub, publika koja ispunjava dvoranu do posljednjeg mjesta, njih pedesetak je došlo u Aleksandrovac i bodrilo svoj klub bez i jedne ružne riječi upućene meni i mojim i igračim, a nadam se da ni ti ljudi nisu doživjeli nijednu neugodnost boravkom u Aleksandrovcu. To je sport gospodine Čolan, to je košarka i to je ono sto ja volim. Još jedno da napomenem, volim i Hamdu Frljka,dobar je trener a i dobar čovjek, bez obzira što se zove Hamdo", rekao je u dahu Dragan Bajić za Srpskainfo.

Trener Igokee pokušao je da komentariše i sva dešavanja u posljednjih nekoliko dana u košarci u BiH

"Kao trener KK Igokea zajedno sa gospodinom Sinišom Kovačevićem sam radio na organizaciji i dogovaranju termina utakmica . Trudili smo se maksimalno da u organizaciji utakmica gledamo da odmorimo i svoj tim, a i ostalim klubovima izađemo u susret koliko je bilo moguće. Dobro je poznat raspored odigravanja dosadasnjih utakmica sa klubovima iz druge ABA lige, da su uslovi igranja bili nehumani i da sam sa sva tri kluba igrao utakmice koje su bile zakazane sljedeći dan po odigravanju naših utakmica u ABA ligi. Nisam kukao i plakao, žalio se komesaru, generalnom sekretaru, članovima Upravnog odbora već sam zajedno sa svojim momcima otišao i odigravao iste. Znam da je takav raspored u velikoj mjeri kumovao da imam veliki broj povrijeđenih igrača koji su bili jako bitni za našu igru. Jedino sto mi je ostalo krivo je to da nisam bio u mogućnosti da izađem u susret ljudima iz Vogošće. Muriz Hamidović me je pozvao i zamolio zbog njihove teške situacije u kojoj su se našli da pokušamo odgoditi utakmicu kad bude reprezentativna pauza. Muriz me je saslušao jer sam mu iznio situaciju u kojoj se kao trener nalazim i imao puno razumijevanje na čemu sam mu zahvalan", rekao je Bajić i dodao:

"Želim da Nermin Selimović zna da on ništa nije bitniji u mojim očima od Muriza Hamidovića. Ako jednom nisam izašao u susret, iz objektivnih razloga, ne želim da ispadnem nečovjek mijenjajući odluku prema nekom drugom. Dobro je upoznat i Josip Pandža sa mojom molbom da se utakmica pomjeri za dan. Zna šta mi je odgovorio odnosno šta mu je po tom pitanju rekla njegova uprava. Od kad sam preuzeo klupu Igokee časno i pošteno sam se odnosio prema ligi BH, kao i uvijek maksimalno ulazio u svaku utamicu sa ciljem da je pobjedim", jasan je Dragan Bajić.

Foto:kosarka24.ba