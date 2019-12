Bajić nakon trijumfa nad Mornarom: Velika pobjeda, ali ništa nije gotovo

Trener Igokee Dragan Bajić mogao je biti izuzetno zadovoljan poslije trijumfa njeghovog tima protiv Mornara (98:91).

Njegov tim je slavio u teškom meču za dramatično suženom rotacijom bez tri veoma važna igrača Tomasa, Kariniauskasa i Evansa.

-Čestitam svojim igračima na pobjedi u teškim okolnostima jer smo zbog povreda zaista u velikim problemima. Mornaru želim mnogo sreće i da ostvare svoje ambicije. Došli smo do jako bitne pobjede. Utakmica, u visokom ritmu, plašio sam da nećemo moći ispratiti meč na veliki broj poena. Međutim, smogli smo snage i pameti, iskontrolisali skok u većini situacija, u napadu smo pametno kažnjavali Mornar posebno na mis mečevima. Radili smo sa više energije u prethodnmoj sedmici i to je ono što je dalo rezultat. Velika je ovo pobjeda, ali ništa nije gotovo. Nadam se da će se neki igrači oporaviti i da što spremniji dočekamo nastavak prvenstva. Skinuta je sa nas velika doza pritiska, izgubili smo dosta utakmica na jednu loptu i nadam se da će nam se to vratiti, ali nam se može vratiti samo kroz trening – rekao je Bajić.