Bajić: Nagrađeni za požrtvovanost. Titula nije realna priča

Igokea je u meču 18. kola ABA lige pobijedila Partizan i sada sa vodeće pozicije gledaju na ostale.

"Čestitam momcima. Zasluženo su večeras trijumfovali. Sve što smo večeras postavili ispred sebe maksimalno smo odradili. Prvo poluvrijeme smo ušli čvrsto, na šta se Partizan nije snašao. Dobro je to funkcionisalo. Iz nekih grešaka Partizan se vratio i iz tranzicije stigao do priključka. Međutim, opet smo bili pametniji taj drugi dio i zasluženo vodili na poluvremenu. U drugom dijelu Karmajkl je ušao u probleme sa faulovima. Partizan se uspio vratiti i iz nekih skokova došao opet do egal utakmice. Bili smo dosta pametni pred kraj i sigurno da nas je Bog nagradio za požrtvovanost", rekao je Bajić i nastavio:

"Mislim da pokazujemo kroz čitavu sezonu lijepu košarku. Ono što ja insitiram je čvrstva odbrana. Da može bolje, uvijek može. Ovo što smo dosad postigli mislim da to ni najveći optimisti nisu očekivali, pa ni ja. Mislim nije realna priča da možemo do titule. Naš cilj je bio da izbjegnemo borbu za opstanak. Insistirao sam mirniju sezonu, a ako se ukaže šansa za boljim iskoristićemo je. Nismo opterećeni time, igramo od utakmice do utakmice. Zasad je dobro. Konkurencija je velika i titula nije realna priča", istakao je Bajić.

Naredni meč Igokea će igrati u utorak protiv Bratunca u finalu Kupa Republike Srpske.

(kosarka24.ba)