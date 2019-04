Badi Hild za ATV: Bogdan i Beli me uče kako da igram košarku

Svlačionicu Sakramenta karakteriše raznolikost. Pored Srba, Grka i Amerikanaca, tu je i nasmijani momak sa Bahama Badi Hild. Pored pogodaka za tri poena, zadužen je i za štimung u svlačionici.

Najbolji košarkaš Sakramenta ujedno je i vokalni lider ekipe. Ove sezone je blistao sa 21 poenom u prosjeku i 43 odsto šuta za tri poena. Istakao je posebnu konekciju sa saigračima iz Srbije. Trojke su njegova specijalnost i tu se našao sa Bogdanom Bogdanovićem.

"To je ono što najbolje radim. Bogdan i ja treniramo naporno i konstantno radimo na mentalnom aspektu kako bi pogađali u većem procentu. Volim Bogdana i Belog. Uvijek pričaju u superlativima o svojoj zemlji. Oni su pravi Srbi, dobri su momci i uče me kako da igram košarku. Takođe su veoma zabavni momci, to se odnosi na način naše komunikacije čaka i kada nije jednostavno. Imam veliko poštovanje za njih", kaže Hild.

Kingsi nisu dohvatili plejof, mada im niko prije početka šanse nije davao ozbiljne šanse. Zato Hild ističe da je zadovoljan sezonom u kojoj je ostvaren veliki napredak. Mlada ekipa je većim dijelom bila u igri za doigravanje, ali će Sakramento morati još da sačeka.

"Bilo je dobro. Mislim da smo bili zabavni za publiku s obzirom na stil igre. Imamo veoma dobre košarkaše, igrali smo u brzom ritmu što je i meni otvaralo mogućnost za otvorene šuteve", ističe Hild.

Kingsi su jedini profesionalni tim iz prestonice Kalifornije koji se takmiči u jednoj od četiri američke lige. S toga i ne čudi velika povezanost stanovništva sa NBA timom koji na plejof čeka punih 13 godina.