Azarenku pobijedila 161. teniserka svijeta

Nekadašnja finalistkinja ovog turnira izgubila je glatko sa 6:2, 6:2, poslije sat i 39 minuta igre.

Azarenka je u dobroj formi stigla u Pariz. Osvojila je Sinsinati Masters, te igrala finale US opena i Rima. Ipak, više od drugog kola na Rolan Garosu nije mogla.

Šmidlova je odigrala fantastičan meč, njihov prvi međusobni, i tako se plasirala u naredno kolo u kojem će igrati protiv Nađe Podoroske.

MASSIVE upset as Anna Karolina Schmiedlova overcomes an injury to defeat US Open finalist Victoria Azarenka 6-2 6-2 #RolandGarros pic.twitter.com/TpM30FJjCP

— Six All in the Fifth (@six_all) September 30, 2020