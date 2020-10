Australijske vlasti donijele kontroverznu odluku, Novak neće moći da brani titulu na AO u Melburnu?

Najbolji teniser svijeta ostaje bez prilike da stigne Rafu i Rodžera...

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković mogao bi da ostane bez prilike da brani šampionsku titulu na Australian openu 2021. godine ukoliko naredni Grend slem u Melburnu bude otkazan zbog pandemije korona virusa.

Do njegovog početka ostalo je još nekoliko mjeseci, ali se već sada razmatraju opcije u svjetlu globalne pandemije kako bi turnir uopšte mogao da bude održan, s obzirom na to da su vlasti u Australiji zabranile ulazak stranaca u zemlju i napuštanje kontinenta svojim državljanima sve do 2022. godine.

To faktički znači da ni sportisti neće moći da ulaze u Australiju, ali ni da teniseri i teniserke koji se takmiče pod njenom zastavom neće moći da je napuste, a sve komplikuje i činjenica da postoje unutrašnja ograničenja kretanja između saveznih država.

Direktor Australien opena Kreg Tili uputio je vlastima upozorenje da turnir neće moći da se održi sa ovakvim pravilima na snazi.

- Ne može da se dogodi da teniser bude zaglavljen u karantinu 14 dana, a da onda igra turnir. To ne možete da očekujete od njih. Nikako! Moramo znati sljedeće u naredne dvije sedmice, najviše mjesec dana - da li će se granice otvoriti i da li ćemo moći da organizujemo turnire u više gradova. Ako to ne bude moguće, moraćemo da razmislimo o raznim scenarijima - kaže Tili.

Sve to ne komplikuje samo Australien open, već i čitav početak sezone koji se u najvećoj mjeri svake godine održava u ovoj zemlji. Prošle sezone je održan i prvi ATP kup koji se igra u tri grada te zemlje, a tu su i turniri u Adelejdu i Oklendu, koji prethode prvom Grend slemu u sezoni.

Iako je ATP nedavno donio odluku da se teniserima sve do 8. marta 2021. godine neće brisati bodovi, ovakav scenario svejedno uopšte ne ide na ruku Đokoviću.

Najbolji teniser svijeta je igrom slučaja u 2020. godini već ostao bez prilike da brani trofeje na Vimbldonu osvojene 2018. i 2019. godine. U Melburnu bi sada mogao da ostane bez prilike da na svom omiljenom Grend slemu pojuri ukupno 18. trofej i tako pokuša da se približi rekorderima Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru, koji imaju po 20.

Naravno, pod uslovom da Australija nešto drastično ne promeni.

Nije isključeno i da bi mogao da se napravi izuzetak za kretanje vrhunskih sportista koji bi ponovo ostajali u "mjehuru", ali još uvek nema naznaka da će to biti slučaj. Sve će morati da se riješi u narednih dvije nedjelje do mjesec dana, navode u Australiji.

Kreg Tili je najavio i da će, ako se Grend slem bude održao, u "Melburn parku" biti prisutno tek 25% gledalaca od maksimalnog kapaciteta.

Australian open 2021. godine trebalo bi da se održi od 18. do 31. januara, a Novak Đoković je osmostruki pobjednik ovog turnira.

(Telegraf.rs)