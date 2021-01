Igokea srušila i Limož

Košarkaši Igokee savladali su Limož 76:73 poslije velike drame u završnici utakmice petog kola grupe G FIBA Lige šampiona.

Iako su pred ulazak u posljednju dionicu imali sedam poena prednosti, vrlo brzo su dozvolili gostima da dođu do preokreta, a u jednom trenutku bilo je i plus pet za Limož. Međutim, Aleksandrovčani su na kraju uspjeli da pronađu ritam i dođu do velikog trijumfa.

Najefikasniji u redovima domaćih bio je Karmajkl sa 18 ubačenih poena, Atić je skupio 14, dok je Klemons postigao dva manje.

Nikola Lang predvodio je Limož sa 18 poena, a pratili su ga Bucijel i Trevis sa po 11.

U posljednjem kolu Igokeu očekuje gostovanje Turk Telekomu.

Druga utakmica ove grupe između izraelskog Hapoela i Turk Telekoma na programu je sutra od 20 časova. Poslije tog meča biće mnogo toga jasnije kada je borba za plasman u narednu fazu takmičenja u pitanju.

Igokea trenutno ima tri pobjede i dva poraza, dok je Limož ovim neuspjehom izgubio sve šanse za plasman dalje.

TOK MEČA:

Nakon prve četvrtine Igokea vodi protiv Limoža 26:17.

Aleksandrovčane predvodi Vulić sa šest poena, a Karmajkl i Atić su postigli po četiri. Atić je već u prvoj četvrtini napravio dva faula pa će morati da bude oprezan u nastavku utakmice.

Košarkaši Igokee vode protiv Limoža 46:38 poslije prvog poluvremena utakmice petog kola FIBA Lige šampiona. Igosi su u jednom trenutku imali i 11 poena prednosti, ali su gosti zahvaljujući sjajnim procentima u šutu za tri poena u jednom trenutku uspjeli da dođu i do preokreta. Aleksandrovčani su na kraju ipak uspjeli da iskontrolišu ritam i na odmor odu sa zasluženom prednosti.

Igokea vodi 62:55 protiv Limoža nakon treće četvrtine.

Zahvaljujući sjajnom Džekiju Karmajklu Igosi su na startu drugog poluvremena stekli 12 poena prednosti. Gosti su kao i u drugoj četvrtini uspjeli da se vrate, a s obzirom da se igra u serijama očekuje nas zanimljiva posljednja četvrtina.

