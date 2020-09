Atletika: Oleg Galić potvrdio talenat na Balkanskom prvenstvu

Sa Balkanskog prvenstva za juniore, član Atletskog kluba Banjaluka, Oleg Galić, vratio se sa bronzanom medaljom. Odličja se domogao u trci na 5.000 metara, a kako kaže, prezadovoljan je ostvarenim rezultatom u Istanbulu kojim je “naplatio” sate i sate trening u minulom periodu. Na Balkanijadi u Turskoj bio je jedan od najmlađih takmičara, a nastupio je još I u trci na 3.000 metara koju je završio na šestoj poziciji.

"Treniramo sam puno za ovu medalju. Trka je bila izuzetno dobra ,a organizacija Balkanskog prvenstva na zaista vrhunskom nivou. Nakon juniorskog prvenstva BiH, na kojem sam osvojio dvije zlatne medalje, naporno sam trenirao za Balkanijadu sa svojim trenerom Radislavkom Račić, a sad se spremamo za nova takmičenja", smatra Oleg Galić, AK Banjaluka.

Pod patronatom svog trenera Radislavke Račić, Oleg atletsku karijeru gradi korak po korak. Ove godine očekuje ga još nastup na Balkanijadi u krosu, ali kaže, da je sve podredio dobrom rezultatu na Evropskom prvenstvu za juniore koje je na programu naredne godine. Od trenera, na Olegov račun stižu samo riječi hvale, ali i podsjećanje na sve ono što je potrebno za vrhunske domete.

"On je sada ušao u fazu juniorske atletika. To je već ozbiljna atletika. Nalazi se pred vratima seniorske konkurencije koja iziskuje i više finansijskih sredstava, logistike i svega ostalog. Najbitnije je da on voli da radi i da voli da trenira", rekla je Radislavka Račić, trener AK Banjaluka.

U Atletskom klubu Banjaluka godinama se vode istom sportskom politikom koja se svodi na što kvalitetniji rad sa mladjim kategorijama. Rezultati ne izostaju, uprkos tome što, kako kažu, klupske uspjehe ne prati adekvatna finansijska podrška.

"U AK Banjaluka ima puno talentovane djece. Najveći problem nam predstavlja manjak finansija, ali svi u klubu se bore da prevaziđemo taj problem", ističe Oleg Galić, AK Banjaluka.

"Imamo sreću da nam je predsjednik Goran Ćorić, ali i pored njegovog i angažovanja svih nas u klubu sredstva koja dobijamo iz budžeta dosta mala za ovako velik klub. Moramo da poradimo na tome. Imamo brojnu školu atletike sa oko osamdeset polaznika, a uz to imamo i oko pedesetak takmičara. Ne bih nikoga izdvajala, oni će sami da se nametnu", rekla je Radislavka Račić, trener AK Banjaluka.

Oleg je ove godine postavio i nove klupske rekorde za seniore, u trkama na 5.000 i 10.000 metara. Kaže, da je novom medaljom u svojoj kolekciji dobio još više elana za rad, pa poručuje da će učiniti sve da već na narednom velikom takmičenju obogati riznicu.