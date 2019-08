Arena krcata za "Orlove", Srbija u punom sastavu dočekuje Litvaniju

Košarkaška reprezentacija Srbije u Štark areni igra pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u Kini protiv Litvanije.



Nakon pobjede nad selekcijom Finske, poslije koje selektor Aleksandar Đorđević nije bio zadovoljan, "Orlove" očekuje mnogo ozbiljniji test sa jednom od najboljih evropskih reprezentacija.

Za razliku od te i pobjede nad čačanskim Borcem, Đorđević će konačno na raspolaganju imati svih 14 igrača, koji su kandidati za nastup na Mundobasketu.

Pored igrača koji su na okupu od početka priprema, timu su se priključili NBA igrači Nikola Јokić, Bogdan Bogdanović i Marko Gudurić.

Za ovaj spektakl do sada je prodato 11.000 ulaznica.

"Veoma me raduje što smo u Beogradu, što je toliko karata prodato, siguran sam da će ih biti još. Potrudićemo se da što više napunimo Arenu. To momcima znači i oni shvataju koliko im to pomaže, pogotovo u pripremnom periodu, pa i na samom takmičenju", rekao je selektor.

On je istakao da očekuje maksimalni pristup svojih izabranika.

"Pripreme su toliko zahtjevne da više ne postoji pojam prijateljska utakmica. Postoji pripremna, ali ne prijateljska. Ponos kod svih je tako veliki da svi žele da pobijede, pa tako i mi. Imam moto da je svaka sljedeća utakmica najvažnija u karijeri. Na nama je da što prije izgradimo tu karakteristiku koja nas je krasila godinama, a to je fizička snažna igra u duelu, "u meso", da ne bježimo od toga, da se ne čuvamo, jer ne znamo drugačije", istakao je Đorđević.

Ovaj duel je ujedno i oproštaj košarkaša od Srbije, jer već u ponedejljak slijedi put u Litvaniju na revanš, zatim Akropolis Kup, a onda put u Kinu na Mundobasket.