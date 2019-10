Anja Gačić, djevojčica u čiju uspješnu fudbalsku karijeru ne treba sumnjati

Ona je djevojčica koja sanja da zaigra na najpoznatijim fudbalskim stadionima u svijetu. Za nju, fudbal je više od igre. Anja Gačić srce ostavlja na terenu. Kaže, emocija je ono što ženski fudbal čini atraktivnijim i ljepšim.

"Ja sam borbena u igri i volim borbenu igru. Mogu reći da je ženski fudbal počeo biti opasniji od muškog fudbala ", kaže Anja.

Na terenu je rame uz rame sa dječacima i to za nju nije problem. Sa njima je išla i na turnire, a nerijetko bila jedan od najboljih strijelaca. Tu je mnogima zapala za oko. Tako je danas, sa samo četrnaest godina, član ženske fudbalske reprezentacije BiH, a igra za ženski fudbalski klub SFK 2000 iz Sarajeva. I dalje trenira u teslićkoj Akademiji fudbala „Sporting“ gdje je i ponikla.

Talenat, rad, upornost i ljubav prema fudbalu otvorili su joj mnoga vrata. U Španiju je putovala kao ambasador bh sporta i najmlađi trener. U Njemačku su je pozvali fudbalski treneri i ponudili joj saradnju. Kaže, ne dvoumi se mnogo. Takva ponuda se ne odbija.

"Put me odveo u Njemačku jer su me ti ljudi iz Njemačke gledali na raznim turnirima gdje sam bila sa dječacima i njima je bilo čudno da u BiH djevojčice igraju sa dječacima fudbal. Pozvali su me na pripreme i otišla sam", dodaje Anja.

Ako Anja ovako nastavi, u njenu inostranu karijeru ne treba sumnjati, kažu u Akademiji fudbala „Sporting“. Nedavno je i njihov Aleksandar Kahvić otišao u Crvenu zvezdu, nadaju se da sličan transfer očekuje i Anju.

"Prvo da kažem da je Anja jedno divno dijete, kulturno dijete, što je najbitnije. Anja svojim radom, kako radi sa dječacima, pokazuje da je jedan vanserijski ženski fudbalski igrač na ovim prostorima. Ona trenira sa dječacima, igrala je zimsku dvoransku ligu sa dječacima, stvarno je vanserijski igrač.", kaže Nemanja Rašić, trener u Akademiji fudbala "Sporting" iz Teslića.

Uz upornost i rad, svaki san je ostvariv, poručuje Anja. Time će se, kaže, voditi i ubuduće kako bi ostvarila profesionalnu fudbalsku karijeru u nekom od Evropskim klubova.