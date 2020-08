Andrea Pirlo je novi trener Juventusa!

Italijanski mediji masovno objavljuju da će novi trener "Stare dame" biti Andrea Pirlo.

Čeka se još samo zvanična potvrda, mada su čelnici kluba na čelu sa Andreom Anjelijem navodno već doneli konačnu odluku.

Ovu vijest prvi je objavio "Skaj Sport Italia", za njim "Korijere di Torino" i "Korijere dela Sera", a potom je stigla i zvanična potvrda iz Torina.

Čuveni reprezentativac Italije prije nekoliko dana je dobio posao u Juventusu u U23 timu koji se takmiči u Seriji C.

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020