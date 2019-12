Anćeloti izašao na vrata, novi trener Napolija Đenaro Gatuzo

- Napoli mora početi osvajati bodove i vratiti se na mjesta koja vode u Ligu šampiona naredne sezone. Sramotno je vidjeti Napoli na ovom mjestu na tabeli - rekao je Đenaro Gatuzo (Genaro Gattuso) tokom predstavljanja u Napoliju.

On je stigao na klupu za manje od 24 sata od smjene Karla Ančelotija (Carlo Ancelotti), koji mu je nekad ranije bio trener.

- Ančeloti mi je poput oca. On mi je uvijek bio blizak i podržavao me. On je sve osvojio, a ja i dalje moram da napredujem - naglasio je nekadašnji reprezentativac Italije.