Ana i Bastijan sredili dom za Božić

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović i njen suprug, fudbaler Bastijan Švajnštajger jako se raduju Božiću, koji u porodičnom domu svake godine slave dva puta.

Naime, Ana i Bastijan su se fotografisali u kući, a jelka i dekoracija su se dopali mnogima koji ih prate na društvenim mrežama.

Ivanovićeva je na slici istakla noge, dok su pozirali elegantno odjeveni.

"Već smo okitili naše drvo! Ko je još spreman za Božić?", napisala je ona na engleskom jeziku, dan pred praznik po gregorijanskom kalendaru.

