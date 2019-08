Amerikanci zbunjeni Jokićevom ulogom u reprezentaciji

Nikola Jokić je ponovo nastupio u dresu Srbije na prijateljskom meču sa Litvanijom. Srbija je pobijedila da 95:91, nekoliko dana prije toga u "Štark areni" bilo je 72:68, tako da je ostvarena dupla pobjeda nad neugodnim protivnikom.

Košarkaš Denvera je imao svoj doprinos u oba meča, ali zanimljivi su bili komentari pojedinih američkih novinara, posebno onih koji prate Denver.

Ono što je bilo "trn u oku" je to kako selektor Aleksandar Đorđević koristi Jokića u ekipi.

Tako je kolumnista "Mejl haj sportsa", Ti Džej Mekbrajd napisao na Tviteru sljedeće:

"Možda pomalo sebično gledam na sve ovo, ali imam problem da razumijem zašto Jokić nije u startnoj petorci. Ako žele da ga odmore, neka ga uopšte ne koriste. Ali, ako ga već koriste, neka se navikne na ostale startere. Prosto ne razumijem", poručio je Mekbrajd.

Maybe I’m ignorant here, but I’m having trouble understanding why Jokic isn’t starting.

If they want to keep him rested, don’t play him, but if you’re going to play him, let Jokic get used to the starters.

I just don’t understand. — T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) August 12, 2019

Nije Mekbrajd samo kritikovao, već i hvali pojedine poteze Đorđevića. Posebno mu se dopalo kada je Srbija izvela akciju u kojoj je Jokić često u ekipi Denvera u glavnoj ulozi.

"Sjajno. Srbija je Jokića stavila u isti set akcija koji Nagetsi često koriste kada su u niskom bloku. Dribling-uručivanje (DHO) sa Jokićem u rip-bloku, a onda Jokić ostaje slobodan na drugoj strani bloka. To dovede do toga da Jokić asistira onome koji je utrčavao, za lagano polaganje lopte u koš", napisao je Mekbrajd.

Isti novinar je do detalja analizirao pojedine Jokićeve akcije i sutuacije u kojima je bio tokom meča, ali je na kraju rekao da će navijati za Srbiju na Mundobasketu samo ako Đorđević bude koristio Jokića kako po njemu treba da radi.

"Nikola Jokić je samo ubacio tri šuta, od pet pokušanih, ali je stigao do 14 poena uz 8/8 sa linije penala. On je značajno sazrio u smislu iznuđivanja prekršaja, ali još toliko može da napreduje... Takva je zvijer. I tako pametan".

"I ja sam za to (da ću navijati za Srbiju na Svjetskom prvenstvu), ako ikada krenu da stavljaju Jokića u startnu petorku i prestanu da ga koriste kao krilnog centra toliko mnogo", zaključio je američki novinar.

Nikola Jokic has only made 3 of his 5 shots, but has 14 points thanks to going 8-8 from the free throw line.

Jokic has grown in terms of drawing fouls, but he has so much further he can go. He’s just such a behemoth and so smart. — T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) August 12, 2019