Amerikanac srušio Boltov rekord, a onda je rezultat poništen zbog nevjerovatne greške

Lajls je na "Igrama nadahnuća" pobijedio na trci za 200 metara tako što je srušio svjetski rekord Juseina Bolta.

Lajls je istrčao 18,90 što je bolje od Boltovih 19,19, ali problem je što je trčao 15 metara kraće od konkurencije, dakle tek 185 metara. Organizatori su napravili nevjerovatnu grešku, stavili ga u pogrešnu traku i smanjili mu put za 15 metara.

Noah Lyles. 18.90. 200m.Except...he started at the wrong start line, according to the broadcast. pic.twitter.com/jqpAZl7qnK

Mladi trkač je razumljivo ostao u nevjerici, a frustraciju je podijelio i sa svojim pratiocima na Tviteru.

- Ne možete da se igrate sa mojim emocijama tako. Stavili su me u pogrešnu traku - napisao je Lajls.

You can’t be playing with my emotions like this.... got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️

— Noah Lyles (@LylesNoah) July 9, 2020