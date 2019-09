Aleksandar Saša Đorđević više nije selektor košarkaške reprezentacije Srbije.

Đorđević je poslije utakmice sa Češkom na konferenciji za medije saopštio da se povlači sa mjesta selektora košarkaške reprezentacije Srbije.

- I'am leaving - rekao je Đorđević medijima po okončanju posljednje utakmice Srbije na Mundobaksetu.

Đorđević se kratko obratio i srpskim medijima:

'' Da, rekao sam igračima. Red je i vrijeme. To je to. Nije bilo razgovora o mom nastavku, na meni je da se povučem, znam kada čovjek treba da se povuče. Odlazim u trenutku kada nismo došli do cilja. To sam odlučio prije SP, ali nije u redu o tome sada da pričam. Nije bilo lako, veliku zahvalnost dugujem Daniloviću, bišem predsedniku Đilasu, koji me je postavio, hvala i Bodirogi. Hvala svim igračima, zajedno smo se digli. Mnogo im dugujem. Imali smo sjajnu podršku svih,'' rekao je Đorđević.

Podsjetimo, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kini, pošto je u Pekingu pobijedila selekciju Češke sa 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19).