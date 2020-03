Aleksandar Okolić u karantinu: Situacija je ozbiljna, razmišljamo kako da se vratimo kući

Aleksandar Okolić, srpski odbojkaški reprezentativac koji trenutno igra u Italiji, a koji je porijeklom iz Modriče, nalazi se u karantinu zbog toga što su svi igrači njegovog kluba Revire iz Miliana bili u kontaktu sa osobama zaraženim korona virusom.

"Postoji veliki strah, stvar je izmakla kontroli, u Italiji je sve veći broj zaraženih. Preminulo je je 1.100 ljudi i sada je za nas, igrače iz inostranstva, najveći problem kako da se vratimo kući", rekao je za Radio Republike Srpske odbojkaši reprezentativac Srbije, Aleksandar Okolić, koji nastupa za klub Revivre iz Milana.

Naime, nakon što su se u Čelendž kupu sastali sa ekipom čiji je tim menadžer bio zaražen virusom korona, a i kada je ova bolest potvrđena kod sudije s tog meča, cijeli tim se nalazi u karantinu.

"Situacija je izmakla kontroli, virus korona se širi u svijetu, proglašena je i pandemija i zaista je situacija ozbiljna. Najveći problem je u Italiji, koja je prva u svetu po broju oboljelih. Milano, gdje se nalazim zajedno sa Petrićem, glavno je žarište u Italiji. Smjestili su nas u karantin jer smo igrali utakmicu. U dogovoru sa doktorom i klubom, stavili su sve igrače u karantin. Samim tim nećemo moći da izlazmo. Obezbijeđeni smo hranom, klub se brine o nama. Dostavljaju nam hranu ispred ulaza i ono što je najbitnije niko nema nuspojava, svi su dobro, niko nema simptome bolesti, ali moramo biti oprezni", rekao je Okolić.

Navodi da još niko od igrača njegove ekipe nije testiran niti je bilo ko proglašen pozitivnim na virus korona.

"Mi smo u karantinu do 22. marta, nisu nas testirali jer niko nije pokazao simptome i nuspojave, kao što su povišena temperatura, kašalj, bolovi u plućima. Ali naravno, ne možemo da da se krećemo, da radimo bilo šta. Svakodnevno smo u kontaktu s doktorom, imamo obavezu da pratimo stanje, da prijavimo bilo kakvu promenu. Ukoliko dođe do toga, moramo da se javimo ljekaru. Ovo shvatamo kao neophodnost i znamo ozbiljnost situacije. Cijela Italija je crvena zona, supermarketi i apoteke rade jer je to nešto što je prva pomoć. Sve ostalo je zatvoreno. I prije nam je bilo zabranjeno je da se kreće bilo ko po gradu, samo hitni slučajevi mogu da budu naplju. Cijela Italija je u jednom velikom karantinu. Svi su uplašeni za sebe i svoje porodoce", zaključio je Aleksandar Okolić.

Treniraju i u stanu

Nakon prvog dana u karantinu Aleksandar Okolić kaže da nema panike, ali se nada da će se stanje što prije vratiti u normalu.

"Jako je teško biti 24 časa u karantinu ali smo nekako okupirani obavezama. Iz kluba su nam poslali programe vježbica koje radimo kako nam ne bi opao tonus i da na neki način budemo fizički spremni. Svakodnevno smo u kontaktu s porodicom, prijateljima, komuniciramo i jako brzo prolazi dan. Međutim, tek je prvi dan karantina. Nadam se da će sve biti u redu, mi smo optimisti", rekao je Okolić.