Albanac napao Hrvata nakon utakmice, intervenisala policija

Eros Grezda, fudbaler Osijeka, rođen prije 24 godine u Đakovici, bio je vinovnik teškog incidenta poslije meča Kupa Hrvatske, u kojem je Rijeka kod kuće savladala goste iz Slavonije rezultatom 3:2, poslije velikog preokreta, i plasirala se u finale takmičenja.



Gosti su do 66. minuta vodili sa 2:0, ali je domaćin, poslije isključenja jednog Osječanina, golovima u 66, 73. i 86. minutu napravio veliki preokret, poslije kojeg je viđena tuča na terenu. Zatim je, poslije meča, na parkingu stadiona, Grezda udario šamar domaćem igraču Antoniju Čolaku. Grezda, koji igra za reprezentaciju Albanije, incident je opisao kao provokaciju na nacionalnoj osnovi.

– Tokom cijelog meča su me domaći igrači vrijeđali na ličnoj i nacionalnoj osnovi, a na to sam vrlo osjetljiv. Dok sam se poslije meča sa svojim saigračima nalazio ispred klupskog autobusa, pored mene je prošao i uvrijedio me protivnički igrač Čolak, koji me je konstantno provocirao tokom utakmice, pa je došlo do incidenta – objasnio je Grezda cijeli događaj, zbog kojeg je morala da interveniše policija.