Ako prođe baraž, Srbija u grupi sa Engleskom, a možda i Hrvatskom

Zahtjevan zadatak je pred reprezentacijom Srbije da preko baraža C lige nacija u martu izbori plasman na Evropsko prvenstvo 2020 (12. jun - 12. jul), a ako uspije u toj namjeri, biće sigurno u grupi sa Engleskom.



Zasad najkomplikovaniji sistem takmičenja u borbama za odlazak na završni turnir bio je samo uvertira za još zamršeniji način određivanja grupa na EP. U moru raznih uslova vezano za vađenje loptica iz ćupa, za "orlove" je bitan podatak da će biti u četvrtom šeširu, i igrati u Grupi D na EP, ukoliko 26. i 31. marta savladaju Norvešku, a zatim i pobjednika drugog polufinala plej-ofa, Škotska - Izrael/Bugarska/Rumunija.

EP se igra u 12 zemalja i UEFA je logično odredila da će selekcije koje su se plasirale, igrati mečeve u svojoj državi, ukoliko su na listi domaćina. Budući da je Engleska izvadila vizu, biće u Grupi D, gdje će se igrati po tri susreta u Londonu i Glazgovu. S obzirom na to da iz C Lige nacija šansu traži Škotska, to znači da ako prođe igraće u Grupi D sa Englezima. A ako ne ode na EP, zamjeniće je Srbija, Norveška, ili četvrta ekipa koja bude u tom kosturu.

Dakle, Engleska je nosilac, a iz drugog šešira, su četiri reprezentacije: Francuska, Poljska, Švajcarska, Hrvatska. Iz trećeg ćupa ima pet potencijalnih rivala: Portugalija, Turska, Austrija, Švedska i Češka.

Žrijeb za EP je 30. novembra u Bukureštu.