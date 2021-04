Ako pitate novinare, titula MVP-ja pripada Nikoli Jokiću.

Renomirani EPSN napravio je anketu sa pitanjem kome pripada titula MVP dosadašnjeg dijela sezone u NBA ligi.

Od 101 novinara koji su učestvovali u anketi, 90 je glasalo za Nikolu Jokića.

101 media members voted in a poll for their choice for MVP this season, via @TimBontemps.The clear front-runner with 90 votes?Nikola Jokic. pic.twitter.com/KVSIFRf7ms

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 15, 2021