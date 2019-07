Ajaks čuva trenersko mjesto za "srpskog maestra"

Dušan Tadić bio je najbolji igrač slavnog Ajaksa u nedavno završenoj sezoni. Uprava amsterdamskog kluba stoga je odlučila da ponudi srpskom reprezentativcu potpisivanje novog ugovora, što je on i prihvatio.

Brojni klubovi širom svijeta željeli su "srpskog maestra" u svojim redovima. Najkonkretniji su bili Kinezi, ali i evropski velikani Bajern i Milan. Ipak, Tadić je odlučio da ostane u Amsterdamu.

Tadić će u Ajaksu sigurno ostati u klubu do 2023. godine, kada će napuniti 35 godina, a srpski igrač će tada odlučiti da li će nastaviti igračku karijeru ili će početi trenersku karijeru u jednoj od najboljih, ako ne i najboljoj fudbalskoj akademiji na svijetu.

A true artist is never done. 🎨#ExtendingTadic pic.twitter.com/d7f4faUBMj

— AFC Ajax (@AFCAjax) 8. srpnja 2019.