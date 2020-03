Aba liga: Primorska - Igokea

Posljednje kolo ABA lige donijeće mnogo uzbuđenja, bar kada je plasman u plej of u pitanju. Kada je riječ o borbi za opstanak i tu je čini se sve jasno.

Igokea je svoje brige prebrinula, a u poljednjoj utakmici ove sezone u ABA ligi gostuje Primorskoj. Slovenački tim je do prošlog kola bio u igri za plej of, ali je poražen od Zadra i to ubjedljivo 99:79, pa se udaljio od tog četvrtog mjesta.

Igokea bojedom želi zadržati osmo mjesto, koje bi joj naredne sezone donijelo učešće u Superkupu ABA lige.

Utakmica Primorska-Igokea igra se u petak u 20 časova, uz direktan prenos na našem programu.