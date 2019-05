Igor Dodik: ABA liga ne smije da bude talac Nebojše Čovića i Dragana Bokana

“Apsolutnu krivicu za sve incidente tokom finalne serije ABA Lige snose Nebojša Čović, predsjednik KK Crvena zvezda i Dragan Bokan, predsjednik KK Budućnost. Oni su dopustili da njihov međusobni sukob prevaziđe sve okvire zdravog razuma, a regionalna košarka zbog toga može da snosi nesagledive posljedice”, nema dilemu Igor Dodik, prvi čovjek ABA lige na pomen svih minulih dešavanja tokom pet odigranih utakmica za šampiona ABA lige.

Finalna serija regionalnog takmičenja trebalo je da bude praznik košarke i sportski dvoboj dvije najbolje ekipe, ali se u pojednim trenucima pretvorila u svojevrsni košarkaški horor kojim je nastavljen rat na relaciji Čović-Bokan, a koji traje još od prošle sezone. Dodik kaže da je u nekoliko navrata, tokom ligaškog dijela ove sezone, pokušavao da “spusti loptu” i smiri tenzije između čelnika dva kluba.

“Razgovarao sam nekoliko puta sa Draganom Bokanom i Nebojšom Čovićem. Svi znamo šta se dešavalo i prošle sezone u finalu i zbog toga sam imao namjeru da preduprijedim neke stvari kako se istorija ne bi ponovila. Dragan Bokan je u samom početku bio za neku vrstu dogovora, da se spuste tenzije, međutim Nebojša Čović je to odbijao. Nakon toga, svaka sjednica Skupštine ABA lige, na kojoj su oni bili prisutni, pretvarala bi se u lakrdiju i njihov lični obračun koji bi trajao satima. Lično sam morao da prekinem jednu takvu svađu između njih dvojice, čak i da ih upozorim da će morati da napuste sjednicu. Da nisam to uradio sjednica bi trajala “dva dana”. Svima u ligi postaje mučno da to gledaju i slušaju i smatram da to niko ne treba da trpi. Nažalost, sve je kulminiralo tokom finalne serije”, kaže Dodik.

Foto: Sportska centrala

Tokom pet odigranih utakmica, incidenata nije manjkalo ni u Beogradu, a ni u Podgorici. Igrači i stručni štab obe ekipe brutalno su vrijeđani, a navijači su čak pokušavali i fizički da se obračunaju sa njima. Za to vrijeme, čelnici kluba ratovali su saopštenjima i medijskim nastupima dodatno podgrijavali atmosferu linča.

“Sve ono što se dešavalo u Beogradu i Podgorici je za svaku osudu. Srećom, pa je sve prošlo bez težih posljedica, a moglo je da dođe do ozbiljnog ugržavanja života igrača, trenera i svih onih koji su se nalazili u dvorani. Meni je neshvatljivo da neko, zarad ostvarenja nekih ličnih ciljeva, dopusti tako nešto. Ubijeđen sam da su incidenti koji su pratili finalnu seriju, a pogotovo na petoj utakmicu u Beogradu, izvedeni planski. Neko je klimnuo glavom na pomen takve ideje dopustivši haos koji se desio", kaže Igor Dodik.

Dodik do tančina otkriva šta se sve dešavalo pred početak pete utakmice u Beogradu, kada su se košarkaši Budućnosti povukli u svlačionicu nakon incidenata koji su izbili tokom zagrijavanja dvije ekipe. Kaže da je ispred svlačionice sreo Suada Šehovića, koji je držao led na šaci i Nemanju Gordića koji mu je rekao da su njihovi “stranci” užasno isprepadani i da ne zna kako će ekipa da izađe na teren.

Dodik kaže da je za to vrijeme bio “na vezi” sa Draganom Bokanom.

“Obavili smo telefonski razgovor. On mi je rekao da je ostao u Podgorici zato što mu čelnici “Crvene zvezde” nisu mogli garantovati bezbjednost na utakmici, a potom mi je saopštio da je Upravni odbor kluba već donio odluku da se ekipa Budućnosti ne vrati na teren", otkriva prvi čovjek ABA lige.

Za kompromisno rješenje, u tim trenucima, sluha nije imao ni Nebojša Čović.

“Sreo sam ga u tunelu koji vodi ka terenu. Rekao mi je da ne trebam da se miješam u sve što se dešava, iako je tih dana uporno govorio kako rukovodstvo Lige ne radi adekvatno svoj posao. Potom je odbio da isprazni dio tribina što je samo dodatno otežalo situaciju”, naveo je Dodik.

Dodik kaže da je potom obavio zajednički razgovor sa Krešimirom Novoselom i Žarkom Čabarkom. Zaključili su, kaže, da utakmica mora da se nastavi i da ABA liga ne smije da bude talac dva čovjeka. Donijeli su odluku da je neophodno da se isprazni dio tribina, a da se iza klupe Budućnosti postavio kordon Žandarmerije.

“Ponovo sam razgovarao sa Draganom Bokanom i nekako sam uspio da ga ubijedim da ekipa Budućnosti izađe na teren, garantujući u potpunosti bezbjednost igračima i stručnom štabu. Njegov posljednji uslov je bio da se utakmice odmah prekine u slučaju i najmanjeg incidenta. Nakon toga obavili smo razgovor sa predstavnicima dva kluba i sudijom Sašom Puklom, nakon čega je, ipak, dogovoreno da se utakmica nastavi”, kaže Igor Dodik.

Foto: Espreso

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobjedu u petoj utakmici, a potom su čelnici Budućnosti zatražili da se finalna serije poništi. Dodik kaže da se to neće desiti.

“Finalna serije se neće poništiti. To bi bio presedan. Ona je završena na način na koji je završena. Košarkaški klub Crvena zvezda je šampiona ABA lige za sezonu 2018/2019 i tu je kraj priče”, izričit je predsjednik ABA lige.

Prvi čovjek ABA lige kaže da je nakon svih dešavanja tokom finalne serije nanesena velika šteta ugledu regionalnog takmičenja.

“Mislim da mi još nismo svjesni kakvu bi štetu mogli da pretrpimo. Ugovor ABA lige sa Evroligom ističe naredne godine. Mene ne bi čudilo da čelnici Evrolige, nakon svega što se dešavalo, kažu: “Hvala vam na svemu, ali doviđenja i prijatno. Sa takvim ponašanjem nam ne trebate.” Mislim da bi to bio veliki udarac za regionalnu košarku, a niko ne može da isključi mogućnost da se tako nešto neće desiti. Nanesena je velika šteta ugledu takmičenja. Prema mojim informacijama, kompanija “MYD-Sports”koja je garant finansijske stabilnosti ABA lige, čak razmišlja da podnese tužbe zbog toga jer su se i oni našli u problemu kako da privole nove sponozore. Šteta bi zaista mogla da bude nesaglediva”, procjena je predsjednika ABA lige.

Dodik kaže da su novčane kazne koje su dobili Crvena zvezda (82 500 evra) i Budućnost (42 000 evra) u skladu sa pravilnikom koji je usvojen pred početak ove sezone. Priča o svemu što se dešavalo u minuloj sezoni ABA lige biće nastavljena na narednoj sjednici Skupštine ABA lige koja je zakazana za 24. maj u Banjaluci. Tada će, kaže prvi čovjek regionalne ligi, raspravljati i o “slučaju Olimpijakos”.

“Olimpijakos bi mogao da se priključi ABA ligi, ali samo u slučaju da klubovi daju svoj pristanak. Na sjednici Skupštine ABA lige, koja će biti održana u Banjaluci, 24.maja raspravljaćemo o zahtjevu Olimpijakosa i tada će se znati da li će atinski klub zaigrati u ABA ligi. Mislim da bi za ABA ligu bilo dobro da dobijemo novo tržište u svakom pogledu, ali i novu publiku. Svi znamo da je Olimpijakos velikan evropske košarke. Međutim, ja o tome ne odlučujem, na klubovima je da donesu odluku. Sve će biti poznato nakon sjednice u Banjaluci”, kaže Dodik.

Dodik ne krije da čelni ljudi Olimpijakosa uveliko lobiraju među klubovima u ABA ligi, da im se da pristanak za učešće u regionalnom takmičenju. Mišljenja su za sada podijeljena, otkriva Dodik.

“Prema mojim saznanjima Cedevita, Crvena zvezda, FMP i Mega su protiv ulaska Olimpijakosa u ABA ligu. Međutim, to ne mora da znači da je to njihova konačna odluka. Do sjednice Skupštine ima još vremena. Olimpijakos intezivno lobira među svim klubovima, tako je još rano govoriti o svemu s obzirom da se i ovdašnji klubovi vode svojim interesima”, navodi Igor Dodik.

U slučaju da Olimpijakos dobije “zeleno svjetlo” liga bi se proširila sa sadašnjih 12 na 14 klubova. Dodik kaže da rukovodstvo regionalnog takmičenja nije razmišljalo o promjeni formata takmičenja, ali da je zahtjev Olimpijakosa stvorio vanrednu situaciju. Nakon što je atinski klub u javnost izašao sa svojim zahtjevom, počele su i spekulacije da bi se tako otvorio prostor ljubljanskoj Olimpiji da sačuva abaligaški status. Dodik kaže da mu je žao što je Olimpija ispala iz ABA lige i što je Ljubljana ostala bez predstavnika u regionalnom takmičenju, ali da bi bilo nepravedno da se taj klub vrati u ligu za “zelenim stolom”.

“Kontaktirao me je Roman Lisac u nekoliko navrata sa zahtjevom da se što prije organizuje Skupština ABA lige i da se raspravlja o proširenju lige. To nije bilo moguće zbog svih obaveza koje smo imali nakon završetka ligaškog dijela sezone. Smatram da bi bilo potpuno nezaluženo da se Olimpija na taj način vrati u ABA ligu. To bi otvorilo niz pitanja, pa bi onda svi klubovi koji su ranijih sezona ispadali iz lige mogli da se žale. Mislim da jednom za svagda moramo da stanemo u kraj praksi da se zarad pojedinčanih interesa krše pravila preko noći. Ne vidim razlog zbog kojeg Olimpija ne bi odigrala jednu sezonu u ABA 2 , pa da se preko sportskog terena vrati u ABA ligu. Sve drugo bi bilo nepravedno. Klubovi su dovoljno ispaštali ranijih sezona zbog naprasne promjene propozicija. Sjetimo se samo i Igokee, koja je zbog olakog mijenjanja pravila, svojevremeno, ostala bez evroligaške vize", kaže Dodik..

Evroligaške vize, van terena, ove godine pokušavaju da se domognu Partizan i Budućnost. U oba kluba nadaju se da bi “vajld kard” mogao da završi na njihovoj adresi. Dodik kaže da bi mu bilo drago kada bi ABA liga dobila još jedno mjesto u Evroligi, ali da je pomalo skeptičan.

“Nakon svih dešavanja u finalnoj seriji i nemilih scena koje smo poslali u svijet, imam bojazan da ne izgubimo i ovo jedno mjesto koje imamo ,a ne da dobijemo još jedno” kaže Igor Dodik, predsjednik ABA lige.