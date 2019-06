Fotografija pasa koji hodaju po vodi najbolje pokazuje da je planeta na ivici katastrofe

Otapanje Arktika dostiglo je dramatične razmjere, a fotografija koju je na Grenlandskom moru uslikao Stefen Olsen, istraživač sa Danskog meteorološkog instituta, to najbolje pokazuje.

Naime, more koje je Olsen slikao trebalo bi da bude zaleđeno, ali se zbog visokih temeperatura otopilo do razmjera da se pretvorilo u jezero. Ispod vode nalazi se led, debljine 1,2 metara, ali površina ledenog pokrivača se otopila do takvih razmjera da led nije ni vidljiv.

Drastično topljenje leda zabilježeno je širom ostrva. Na Grenlandu su i ranije zabilježene faze pojačanog topljenja leda, ali ne u ovim razmjerama, pa se trenutna situacija na ovo ostravu smatra ekstremnom.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) June 14, 2019