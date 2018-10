Otvorite granicu, migranti nam uništavaju posao

Otvorite granični prelaz Maljevac, to se danas čulo ne samo od migranata već i od građana Velike Kladuše, koji su mirnom protestnom šetnjom poručili vlastima da su došli do ruba propasti.

Privrednici koji doslovno žive od izvoza u Hrvatsku već pet dana ne mogu preko najbliže granice. Umjesto toga putuju i do 50 kilometara do drugog graničnog prelaza. Trpimo veliku štetu, zbog koje ćemo morati da zaustavimo pogone i otpustimo radnike, kažu iz Udruženja privrednika Velike Kladuše.

"Nama je promet pao od 50 do 75 odsto u sve i jednom našem uslužnom sektoru. Drugo, naš izvoz.. nama je Karlovac na 40-50 kilometara, sad idemo na 200 kilometara. To puno košta, izaziva strahovite probleme, frekvenciju, nepoštovanje rokova itd. Treće je, oni imaju veća prava i slobodu u Velikoj Kladuši nego mi. Oni se šetaju slobodno, od osam uveče ulice Velike Kladuše su potpuno prazne," rekao je Ibrahim Đedović predsjednik udruženja privrednika Velike Kladuše.

Migranti će sa graničnog prelaza morati milom ili silom, poručuju privrednici. Ponudili su im čak i smještaj, ali oni ipak ne žele da odu. Umjesto toga odlučili su da protestvuju glađu, sve dok se ne otvori prolaz do Hrvatske. Svi spominju 200 ljudi na granici, a niko ne spominje 40 hiljada ljudi koji su direktno vezani za ovu granicu, kažu Boro i Nedžad, privrednici iz Velike Kladuše.

"Zatajlije su državne vlasti, kompletna država. Ostavila je nas građane Unsko sanskog kantona na milost i nemilost, mislim ovdje na državne organe. I onda se to reflektiralo na organe vlasti kantona, a i na organe opštine, koliko su oni mogućnosti bilo šta da urade. Ovo je presedan, da vlast ne može izvršiti pritisak na ljude da se izmjeste negdje, da se pusti u život i rad Opštine, jer mi definitivno kao grad umiremo," kaže Nedžad Mezildžić.

Ja 140 radnika zapošljavam, koje ću vjerovatno idući mjesec morati otpustiti, barem pola od toga. Ili pustiti ih na čekanje, dok se ne riješi nekakva situacija. Jednostavno naša roba ne podnosi, mi ovdje vršimo long poslove. Radimo, kako da kažem, na neku vrstu procenta. A taj procenat ne podnosi tolike troškove prevoza i svega ostalog," rekao je Boro Horvat.

Oko 100-injak kladuških privrednika podržalo je više od hiljadu građana. Kasim Šeković kaže da zbog toga što migranti neće da odu sa granice, najviše trpi opština Velika Kladuša.

"Pa normalno, gledamo kao veliki problem za našu opštinu. I zato smo se skupili ovdje, da se to nekako riješi. Inače mi nemamo ništa protiv migranata, ali smo za to da se to pusti u promet, jer nam je to veliki problem što je zatvoren granični prelaz," rekao je Kasim Šekinović.

Granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatvoren je prije pet dana kada je više od 200 migranta preko graničnog prelaza Maljevac pokušalo da pređe na teritoriju Hrvatske. U srijedu je eskaliralo kada je grupa migranata probila policijski kordon i krenula prema graničnom prelazu. Tada se umiješala i Hrvatska granična policija, tako što je pendrecima izudarala nekoliko migranata. Migranti su se i međusobno potukli. Od tada sve do danas nije bilo incidenata, ali migranti odbijaju da odu sve dok im se ne omogući da pređu na teritoriju Hravatske.