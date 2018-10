Na granici mirno, migranti ne žele da se vrate u kamp

"Otvorite granicu!", "Gladni smo!", ovo su migranti dovikivali hrvatskim policajcima na graničnom prelazu u Velikoj Kladuši. I danas ih je tamo više od stotinu, a još sinoć su pomjereni stotinak metara od mjesta gdje su juče bili.

Prolaz prema graničnom prelazu brane im pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine. Kordon je nešto ojačan, kako se ne bi ponovile jučerašnja situacija kada je probijen. Ista pravla vrijede i za novinare - nema prilaza prelazu, ali ni migrantima. Jedino su djeca uspjela da se provuku pored policajaca i priđu malo bliže novinarima.

Policajci su danas satima pokušavali da pregovaraju sa migrantima da se vrate u kamp Trnovi, nedaleko od prelaza. Dogovora nije bilo. Zato stiže poruka iz Granične policije Bosne i Hercegovine.

"Evo očekujemo i u ovom slučaju da ćemo putem pregovora doći do rješenja, da će migranti se vratiti na lokalitet sa kojeg su došli. I upravo zato navijamo sve vrijeme i poduzimamo aktivnosti. Ono što je bilo hitno jeste da se omogući saobraćaj do graničnog prelaza. I to je riješeno u ovom momentu, a dalje će se raditi na tome da se oni sklone sa ovog lokaliteta. Ali maksimalno idemo da poduzimamo mjere koje ne podrazumijevaju policijsku silu," rekla je Sanela Dujković, portparol GP BiH.

Jedino silom će, izgleda, moći da otjeraju Iračane Sauda i Vanara. Oni kažu da sa prelaza neće dok god ne uspiju da pređu. Nema odustajanja, pričaju, iako im je hladno, gladni su i umorni. Nije ih briga za Bosnu i Hercegovinu ili Hrvatsku i pitaju se zašto im se ne dozvoljava da samo prođu kroz te zemlje i odu tamo gdje žele.

"Ja čekam da se otvori granica. Sada smo čekam, jer ne mogu ni u Italiju ni u Njemačku, nigdje. Nećemo se tući. Policija tuče migrante. Ne daju nam da prođemo. Ali mi ćemo ostati, čekaćemo da se granica otvori," rekao je Vanar.

"Nemamo ništa, ni vode, ni hrane, ni krova nad glavom. Uznemireni smo ovdje, nemamo ništa. Žene i djeca su žedni. Tražimo pomoć da se granice otvore," rekoa je Saud.

Pomoć nadležnih traže i građani Velike Kladuše. Pričaju da u tako malenom mjestu, sa velikim brojem migranata, život postaje nesnošljiv. Gledajući šta se sve proteklih dana dešavalo na graničnom prelazu, samo dva kilometra od centra grada, plaše se da se situacije dodatno ne zakomplikuje.

"Pa nije mi drago što se to dešava ovdje, ali ipak ti su ljudi iz drugih mjesta. Treba da se i oni malo saberu sa nama. Nije ni nama lako. Jer imamo i mi ovdje sirotinje i nepismenih ljudi. Tako da nam je toga puna kapa."

"Pa naravno svako se boji sebi i svojoj djeci. Znaš kako je..."

"Ali da će biti problema, hoće. Nadam se da će se to mirnim putem riješiti, to je do vlasti.. Ali ako se nešto ne ubrza biće gore,"kažu Kladuščani.

Svi se nadaju da se neće ponoviti jučerašnje nemile scene kada su migranti probili policijski kordon i krenuli prema graničnom prelazu. Bilo je i tuče. Hrvatski policajci su preko ograde koju su postavili pendrecima izudarali nekoliko migranata, među njima i žene, a suzavac su bacili čak i na malu djecu. Kao da sva ta drama nije bila dovoljna, naveče su se i migranti međusobno potukli i tada je povrijeđen jedan granični policajac BiH. I pored nešto mirnije situacije danas, veliki broj pripadnika policije je na terenu. Jedna saobraćajnica od prelaza prema gradu je zatvorena jer su na njoj migranti. Druga, gdje stoje novinari i policijska vozila, otvorena je za saobraćaj prema centru. Vozila nesmetano mogu do granice, koja se još ne može preći jer Hrvatska nije otvorila prelaz sa svoje strane. Na području Unsko-sanskog kantona i dalje ostaje na snazi odluka o zabrani ulaska migrantima na područje kantona. Na policijskim punktovima zaustavljaju se autobusi koje, ukoliko ih unutra ima, migranti moraju da napuste, nakon čega se šalju za Sarajevo. Ista situacija je i sa svim izbjeglicama koje odluče da vozom iz Sarajeva dođu u Bihać.