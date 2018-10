Migrant tokom provale u privatni objekat pao i povrijedio se

Maskirani migrant pokušao je da provali u privatni posjed u Bihaću ali, umjesto da uđe, pao je i na kraju se povrijedio. Sve su to snimile bezbjednosne kamere na objektu koje je, prije pada, pokušao da izbjegne. Pokušaj provale objavljen je na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali da, između ostalog, i to pokazuje da migrantska kriza ne jenjava.

Toga su svjesni i u MUP-u Unsko sanskog kantona iz koga je stigao apel svim nadležnim BH insitutcijama da se broj migranata iz dana u dan povećava, a bezbjednost ugrožava.

"Sa povećanjem broja ilegalnih migranata došlo je i do naglog pogoršanja bezbjednosne situacije u Unsko-sanskom kantonu, prvenstveno Gradu Bihaću, odnosno do znatnog povećanja broja krivičnih dijela koja su počinjena od strane migranata, a izvršena su sa povećanom dozom drskosti i bezobzirnosti, zbog čega je kod stanovništva USK-a došlo do velikog nezadovoljstva i straha za vlastitu bezbjednosti kao i bezbjednost lične imovine i straha od opasnosti za zdravlje ljudi,“ saopšteno je iz MUP-a USK.

Kretanje migranata bez bilo kakvog nadzora svakodnevna je slika u BiH. U Srpskoj policija radi svoj posao i migrante predaje najbližoj kancelariji Službe za poslove sa strancima BiH.

“Mi smo krenuli u Dizerdof, u Njemačku i nadam se da ću sa svojom porodicom do zime stići u Njemačku,“ rekao je Alusekid, iz Sirije.

Zima je pred vratima. Među migrantima ima i mnogo djece i žena. Kasarna Ušivak u Hadžićima je određena za njihov smještaj.

U bivšoj kasarni “Ušivak“ uveliko teku radovi za prijem migranata koji bi trebali u Hadžiće stići početkom sljedeće sedmice. Ono što je zanimljivo da ni u Crvenom krstu, ni u opštini, na ovu temu ne žele da pričaju.

U hadžićkom Crvenom krstu, već mjesecima izbjegavaju da stanu pred kamere. Pred kamere ne žele ni u opštini, mada se od ranije zna da prvi čovjek opštine ne želi migrante u Hadžićima. Zbog snimaka iz Bihaća, takvu odluku načelnika podržavaju i građani.

“Jeste u interesu i u pravu je za to. Podržavam ga.“

“Plašim se i ja naravno, kad ne poznajem nekoga, normalno je da se plašimo.“

“Otimaće, možda će krasti, ko će ga znati, ako mu šta opština ili Kanton ili država ne pomognu,“ samo su neki od komentara Hadžićana.

U septembru je zabilježen povećan broj migranata u BiH. U oktobru presjek još nije napravljen, iako u Unsko-sanskom kantonu tvrde da ih ima još više.