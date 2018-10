Autobus sa migrantima iz Bihaća stigao u Ušivak

Još jedan autobus sa migrantima iz Bihaća stigao je u bivšu kasarnu Ušivak. Danas oko 15 časova dovezeno ih je 54-oro. Smješteni su u novootvoreni migrantski kamp ali još nisu registrovani, jer na registraciju čekaju i oni koji su stigli prije dva dana.

Tamo je već toliko migranata da se na vrijeme ne stižu obaviti ni medicinski pregledi. Zasad su obezbjeđena tri obroka, za koja se brinu nevladine organizacije. U bivšoj kasarni migranti dobijaju i odjeću i obuću, a imaju i dobro uređene i opremljene prostorije za održavanje higijene, kažu u Internacionalnoj oragnizaciji za migrante. Kažu da će morati povećavati kapacitete.

"Prvu noć smo imali 270 kreveta, mislim da ćemo do večeras imati smještajni kapacitet od 400, a zajedno sa partnerima iz Službe za poslove sa strancima pokušavamo da povećamo ovaj kapacitet, mislim da ćemo imati 800 i 900 do sljedeće sedmice," rekao je Piter Auviraert, predsjednik IOM u BiH.



Što je više migranata na jednom mjestu to je i veća mogućnost za potencijalne probleme. Kamp je otvoren prije četiri dana, a već su zabilježene tuče. Obezbjeđenje je izbacilo trojicu koje su, navodno, uhvatili u krađi. Neki uopšte ne žele da uđu u kamp. Izgleda da imaju dovoljno novca da plaćaju privatni smještaj u Sarajevu.

"Mi imamo kuću u Sarajevu, ne želimo da ostanemo sa ovim ljudima, bolje nam je u Sarajevu, nego da ostanemo ovdje," kaže Safer, iz Iraka.

Mještani koji žive u blizini već se žale na buku. Oni u centru opštine plaše se za bezbjednost djece.

"Možda za djecu, djeca idu u školu i to, najviše radi toga."

"Normalno da malo strahujemo zbog ovih priča tamo iz Krajine."

"Čak ne znam šta nose u tim rancima, nas je više strah, nego njih, koliko sam ja mogla primjetiti," kažu mještani Hadžića.

Zbog zabrinutosti stanovništva, a i ranijeg protivljenja lokalnih vlasti, policija ima zaduženje da pojačano patrolira ulicama Hadžića. U migracionom kampu, po preporuci opštinske vlasti, zaposleno je lokalno stanovništvo.

Iz opštine Hadžići, zanimljivo, da i dalje ne žele da pričaju na temu migranata. Iz Internacionalne organizacije koja je zadužena za migrante ovdje u BiH kažu da su napravili dogovor sa lokalcima i da su im obećali da će ulica koja vodi od bivše kasarne “Ušivak“, u kojoj su smješteni migranti, do centra grada biti osvjetljena i pod video nadzorom.