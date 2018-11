Žene koje ranije ustaju imaju manje šanse da obole od raka dojke

Tim s Univerzitetu u Bristolu došao je do zaključka kako je vrijeme buđenja i te kako povezano s rizikom od nastanka i razvoja pojedinih oboljenja, ali ipak naglašavaju kako je ovu tezu potrebno detaljnije naučno razraditi. Posebno su istakli kako se ovo može odnositi na žene i rizik od nastanka raka dojke.

Naime, svaki čovjek ima svoj "tjelesni sat" koji reguliše način rada tijela tokom 24 sata. Poznat je i kao bio ritam. On utiče na sve tjelesne funkcije, krenuvši od vremena polaska na spavanje, preko raspoloženja, sve do rizika od srčanog udara. Ljudi koji rano ustaju na vrhuncu su snage ranije tokom dana, ali se takođe ranije i umaraju i stoga ranije liježu u krevet. Međutim, ljudima koji ostaju budni do kasno teže je da ustanu ujutro, produktivni su u večernjim satima i više vole da spavaju.

Istraživači su pregledali 341 isječak DNK žena kroz koji su pokušali da dođu do rezultata da li će spavati duže ili kraće tokom jutra. Dokazali su da su žene koje su genetski programirane da rano ustaju imale manju vjerovatnoću od razvoja raka dojke nego one koje su duže spavale.



Mana ove studije krije se u tome što su naučnici vodili računa samo o osmogodišnjoj slici ženskog života i nisu se bavili ženama različite životne dobi.

"Nalazi su potencijalno veoma važni jer je spavanje normalna biološka funkcija koja je vrlo često podložna promjenama, izjavila je doktorka Rebeka Ričmond, istražitelj s Univerziteta u Bristolu.

Starost i porodična istorija su neki od glavnih faktora kada je riječ o riziku za nastanak raka dojke. Prema istraživanju organizacije Cancer Research UK, četvrtina slučajeva razvoja ovog malignog tumora može da se spriječi. Iako je studija došla do određenih zaključaka, naučnici napominju da je još puno pitanja vezanih za ovu temu ostalo bez odgovora.