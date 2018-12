Zaustavite debljanje!

Smanjiti prosječan unos soli u prehrani za tri procenata, povećati tjelesnu aktivnost za 10 odsto, nametnuti porez na proizvode loše za zdravlje, sve su to obaveze koje je preuzela Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kako bi zaustavila širenje pretilosti u svijetu do 2020.

Rezolucija o tome usvojena je 20. maja na generalnoj skupštini ove organizacije, a njome se uvodi plan djelovanja protiv neprenosivih bolesti (srčanih bolesti, raka, hroničnih dišnih bolesti i dijabetesa) boreći se s nizom rizičnih faktora, a svake godine odnese najmanje 2,8 miliona odraslih. U rezoluciji se posebno ističe da velike prehrambene tvrtke u sektoru ostvaruju "profit proizvodeći preslatku, premasnu ili preslanu hranu". Plan djelovanja WHO-a poziva tvrtke na suradnju i nudi državama niz dobrovoljnih ciljeva.