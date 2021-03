Zašto sjedenje sa prekrštenim nogama može da bude loše po zdravlje?

Svi imamo svoj omiljeni način sjedenja u kojem nam je najudobnije, ali to što se osećamo prijatno ne znači da je takvo sjedenje i dobro za nas.

Zapravo, jedan od najpopularnijih načina sjedenja, a to je sjedenje prekrštenih nogu, može imati mnogo negativnih efekata i trebalo bi ozbiljno da razmislite o tome da prestanete da ga praktikujete, prenosi ddl.rs.

1. Paraliza nerava

Kada duže vrijeme sjedite s prekrštenim nogama, to može da prouzrokuje paralizu nerava. Tokom tog stanja niste sposobni da podignete stopalo i može da prouzrokuje utrnulost mišića. U ekstremnim situacijama čak biste mogli i da povrijedite peronealni nerv.

2. Povišen krvni pritisak

Prema istraživanju, prekrštanje nogu u visini koljena značajno povisuje krvni pritisak. Zato, ako ste osoba s visokim krvnim pritiskom, savjetuje se izbjegavanje ovakvog načina sjedenja.

3. Loše držanje

Prema istraživanju, ako dnevno duže od tri sata sjedite s prekrštenim nogama, to može da prouzrokuje bočni nagib ramena i karlice, te generalno da izazove loše držanje. Takođe, može da dovede do neusklađenosti kičme, a nepravilno držanje tijela dovodi do bolova i ukočenosti mišića.

4. Bolovi u zglobovima

Prekrštanje nogu nije loše samo za držanje tijela, već može da prouzrokuje i bolove u zglobovima. Moglo bi da povrijedi vrat, karlicu, donji dio leđa i koljena, a posebno bi trebalo da izbjegavate prekrštanje nogu ako već imate bolove u koljenu.

5. Oticanje zglobova tokom trudnoće

Izbjegavajte da prekrštate noge tokom trudnoće. Iako je takvo sjedenje potpuno sigurno za dijete, ono može da prouzrokuje oticanje zglobova i grčeve u nogama. Ako osjetite bilo koji od ovih efekata, pokušajte da sjedite tako da vam obe noge budu na podu ili ih podignite, piše Bright Side